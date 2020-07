Atletica, Meeting Savona 2020: data, programma, orari, tv, streaming

L’atletica sta provando pian piano a ripartire dopo il lungo stop causato dall’emergenza Covid-19. Il prossimo 16 luglio prenderà il via l’atteso Meeting di Savona 2020 – Memorial Giulio Ottolia. Ai nastri di partenza ci saranno 97 atleti, tra i quali spiccano i nomi di Filippo Tortu, Marcell Jasobs, Davide Re, Luminosa Bogliolo, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino.

C’è grande attesa per scoprire qual è la condizione attuale dei big dell’atletica azzurra. La sfida più attesa della manifestazione curata dal direttore organizzativo Marco Mura e dal Cus Savona è senza ombra di dubbio quella sui 100 metri tra Tortu e Jacobs. Elena Vallortigara e Alessia Trost torneranno in pedana per giocarsi la vittoria nel salto in alto.

Di seguito il programma completo, la copertura televisiva del Meeting di Savona 2020 – Memorial Giulio Ottolia. La manifestazione, che prenderà il via giovedì 16 luglio, sarà trasmessa a partire dalle ore 17.30 in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Raiplay.

MEETING SAVONA 2020: PROGRAMMA, DIRETTA TV E STREAMING

GIOVEDì 16 LUGLIO

Ore 17.30

Diretta tv Rai Sport

Diretta streaming Raiplay

