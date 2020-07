Dove si vedrà la MotoGP in tv? Sky confermata, c’è la novità DAZN. Differite in chiaro su TV8

Nel weekend dal 17 al 19 luglio a Jerez de la Frontera prenderà finalmente il via Mondiale MotoGP 2020. La classe regina tornerà in azione dopo ben otto mesi di letargo, metà dei quali causati dalla pandemia di Covid-19. L’emergenza sanitaria ha costretto la Dorna e la FIM a ritardare l’inizio delle operazioni della top class, sospendendo invece per più di quattro mesi Moto2 e Moto3, le quali sono riuscite a disputare il Gran Premio del Qatar lo scorso 8 marzo.

Chiaramente il calendario è stato stravolto e, al momento, sono programmate solamente tredici gare, peraltro tutte in Europa. Tuttavia non si esclude di implementare il calendario con ulteriori appuntamenti, fino a un massimo teorico di diciassette Gran Premi. Dunque, come vedere il Motomondiale 2020 in televisione?

Il canale di riferimento sarà SkySport MotoGP (numero 208 del bouquet Sky, disponibile solo per gli abbonati), che trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti del Motomondiale. Cionondimeno sarà possibile seguire la MotoGP anche in chiaro grazie a TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Gran parte delle gare sarà proposta in differita, ma Sky ha già comunicato che almeno 4 GP saranno trasmessi in diretta gratuitamente. Si tratta del GP di San Marino e della Riviera di Rimini (13 settembre), del GP di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini (20 settembre), del Gran Premio di Teruel (25 ottobre) e del Gran Premio della Comunità Valenciana (15 novembre).

Tuttavia in questo 2020 avremo anche una grande novità. Infatti , oltre a SkyGo e NowTV, sarà possibile vedere la MotoGP in streaming anche su DAZN, la quale ha acquisito i diritti per trasmettere le gare delle stagioni 2020 e 2021. Chi è già abbonato potrà seguire automaticamente le competizioni, senza dover sottoscrivere nulla di extra, in quanto il Motomondiale è incluso nel piano da 9,99 euro al mese.

OA Sport vi proporrà, come sempre, le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione: prove libere, qualifiche e gara di ogni classe.



