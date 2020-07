Atletica, Meeting Rieti 2020: le entry-list e i partecipanti di ogni gara. Tortu, Tamberi e Re sugli scudi

Filippo Tortu (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Davide Re (100 e 200 metri), Luminosa Bogliolo (100 metri ostacoli) sono gli atleti di riferimento della Fastweb Cup 2020, il Meeting di Rieti che andrà in scena sabato 4 luglio allo Stadio Guidobaldi. Si tratta di un evento di atletica leggera di assoluto rilievo a livello nazionale, si torna a gareggiare in maniera seria dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia e sicuramente ci sarà da divertirsi nella città laziale: a partire dalle ore 17.00 ne vedremo delle belle con alcuni azzurri di punta del nostro movimento.

Filippo Tortu cercherà di correre vicino ai 10” dopo aver stampato 9.99 due anni fa (record nazionale) e 9.97 ventoso l’anno scorso proprio a Rieti. Gianmarco Tamberi ha saltato 2.30 metri settimana scorsa ad Ancona e proverà a ripetersi. Davide Re ha scelto 100 e 200 per caricarsi in vista del ritorno sul suo giro di pista. Da non perdere la già citata Bogliolo ma anche Andrew Howe nel salto in lungo, Irene Siragusa sui 100 metri, Mariabenedicta Chigbolu sui 200. Le entry-list complete verranno diffuse nelle prossime ore, diamo uno sguardo dettagliato ai principali partecipanti gara per gara.

MEETING DI RIETI – FASTWEB CUP 2020: PARTECIPANTI CONFERMATI

Giusto per citare i big: Filippo Tortu (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Davide Re (100 e 200 metri), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Andrew Howe (salto in lungo), Giovanni Faloci (lancio del disco), Carolina Visca (tiro del giavellotto), Irene Siragusa (100 metri), Mariabenedicta Chigbolu (200 metri).

Foto: COLOMBO/FIDAL