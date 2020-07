Atletica, Meeting Rieti 2020 in tv: orari, programma, streaming, su che canale vederlo

L’atletica leggera sta pian piano tornando a essere protagonista dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia, sabato 4 luglio si incomincerà a fare tremendamente sul serio con la Fastweb Cup 2020. Allo Stadio Guidobaldi di Rieti andrà in scena la seconda edizione di questa kermesse, si tratta di un evento di assoluto spessore tecnico visto che il parterre si preannuncia di grandissimo calibro e tutti gli appassionati potranno gustarsi una serie di gare di pregevole fattura.

Riflettori puntati soprattutto su Filippo Tortu, pronto per il debutto stagionale: il primatista italiano dei 100 metri (9.99 due anni fa) tornerà a cimentarsi in una pista a lui particolarmente gradita visto che lo scorso anno sfrecciò in uno strepitoso 9.97 anche se caratterizzato da un forte vento a favore (+2.4 m/s). Gianmarco Tamberi cercherà di replicare o addirittura di migliorare il 2.30 saltato settimana scorsa ad Ancona, attenzione anche a Davide Re che si cimenterà sui 200 metri (distanza dunque dimezzata per il primatista nazionale del giro completo). Spazio anche ad altri big azzurri come Luminosa Bogliolo (100 metri ostacoli), Andrew Howe (salto in lungo), Irene Siragusa (100 metri), Maria Benedicta Chigbolu (200 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del Meeting di Rieti – Fastweb Cup 2020. L’evento avrà una vasta copertura in diretta streaming

MEETING DI RIETI – FASTWEB CUP 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 4 LUGLIO:

17.00 Fastweb Cup 2020 – Meeting di Rieti

COME SEGUIRE IL MEETING DI RIETI 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su www.atletica.tv, www.sprintnews.it, www.pmgsport.it, sulla pagina Facebook di Fastweb.

MEETING DI RIETI – FASTWEB CUP 2020: PARTECIPANTI CONFERMATI

Giusto per citare i big: Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi, Davide Re, Luminosa Bogliolo, Andrew Howe, Giovanni Faloci, Carolina Visca, Irene Siragusa, Mariabenedicta Chigbolu.

Foto: Lapresse