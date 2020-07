Sport in tv oggi (venerdì 3 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, venerdì 3 luglio, continueranno a giocare il campionato cadetto di calcio italiano ed il massimo campionato di calcio in Spagna, mentre il tennis continuerà con le semifinali del torneo di Perugia. Ci sarà inoltre il secondo giro del Rocket Classic di golf, ma soprattutto ripartirà la F1, con le prove libere del GP d’Austria, mentre la IndyCar vedrà le qualifiche ad Indianapolis.

SPORT IN TV VENERDI’ 3 LUGLIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

11.00 F1, GP Austria: Prove libere 1 – Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV

15.00 F1, GP Austria: Prove libere 2 – Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV

16.00 Tennis, Torneo di Perugia: semifinali maschili e femminili – Pagina Facebook MEF Events

18.45 Calcio, Serie B: Pisa-Cittadella – DAZN, DAZN1, RaiSport, RaiPlay

21.00 Calcio, Serie B: Cosenza-Ascoli – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Cremonese-Pescara – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Crotone-Benevento – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Entella-Chievo – DAZN, DAZN1

21.00 Calcio, Serie B: Frosinone-Spezia – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Perugia-Pordenone – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Salernitana-Juve Stabia – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Trapani-Livorno – DAZN

21.00 Calcio, Serie B: Venezia-Empoli – DAZN

21.00 IndyCar, Indianapolis: Qualifiche – non ci sarà copertura televisiva

21.30 Golf, Rocket Classic: secondo giro – GOLF TV

22.00 Calcio, LaLiga: Atletico Madrid-Maiorca – DAZN

