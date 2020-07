Atletica, Meeting Rieti 2020: Filippo Tortu per regalare un brivido all’Italia

Filippo Tortu è pronto per fare il suo esordio stagionale dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il velocista sarà uno dei grandi protagonisti della Fastweb Cup 2020 che andrà in scena sabato 4 luglio allo Stadio Guidobaldi di Rieti: il brianzolo si rimette in gioco dopo la sosta forzata e vorrà illuminare la scena nella città laziale, tra batterie e finale cercherà di ruggire e di regalare un lampo all’Italia dell’atletica leggera dopo un periodo così difficile. Il primatista nazionale, capace di correre 9.99 due anni fa e di qualificarsi alla Finale dei Mondiali lo scorso ottobre, calcherà il palcoscenico di una pista simbolo, dove l’anno scorso sfrecciò in un superlativo 9.97 anche se approfittò di una rilevante folata di vento a favore (+2.4 m/s).

Il 22enne si è allenato normalmente nell’ultimo mese, quello di Rieti sarà un passaggio rilevante di questa annata tormentata dall’emergenza sanitaria: ci si aspetta un crescendo da uno degli uomini simbolo del nostro movimento, il 16 luglio lo rivedremo a Savona e poi incomincerà la marcia di avvicinamento al Golden Gala di Roma. Le Olimpiadi sono state rinviate, gli Europei sono stati cancellati e così il 2020 è stato particolarmente impoverito, sarà una stagione tutta contro il cronometro e Filippo Tortu ha un obiettivo chiaro: scendere nuovamente sotto i 10 secondi, impresa riuscita soltanto una volta due anni fa.

Già in occasione di questa uscita dovrà cercare di avvicinarsi a quella soglia, ci si attende un segnale importante dall’azzurro in un meeting di assoluto spessore dove vedremo anche altri big come Gianmarco Tamberi, Davide Re e Luminosa Bogliolo. I suoi avversari per l’occasione? Spicca Antonio Infantino, ci saranno anche Roberto Rigali, Andrea Federici, Nicholas Artuso e anche Davide Re, primatista nazionale dei 400 metri che a Rieti ha scelto la velocità per rimettersi in moto.

Foto: COLOMBO/FIDAL