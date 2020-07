Tennis, Nick Kyrgios: “Roger Federer è il migliore di tutti i tempi. Io cerco solo di divertirmi in campo”

In queste settimane, nelle quali il tennis è rimasto fermo, Nick Kyrgios ha fatto molto parlare di sé per diverse dichiarazioni sui colleghi. L’ultima di queste, però, riguarda Roger Federer ed è di tutt’altro tenore rispetto alle precedenti. L’Atp ha pubblicato sui propri canali social un video che mette a confronto i migliori punti del campione svizzero con quelli del tennista di Canberra.

Kyrgios si è detto lusingato della scelta dell’Atp ma ha confessato: “Roger è il migliore di tutti i tempi, io sono solo uno che cerca di divertirsi in campo“. Le immagini scelte sono davvero emozionanti e ripercorrono alcuni dei momenti più significativi delle carriere di entrambi i tennisti.

Loading...

Loading...

Come detto in precedenza il 25enne australiano in queste settimane ha rilasciato molte dichiarazioni sui colleghi. Subito dopo i casi di contagio all’Adria Tour, ad esempio, Kyrgios ha pensato bene di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando Novak Djokovic che ha voluto fortemente la manifestazione: “Le mie preghiere per tutti i giocatori che hanno contratto il coronavirus – ha sottolineato Kyrgios -. Non ditemi adesso che ciò che ho fatto in passato sia stato irresponsabile o stupido. Questo li batte tutti“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse