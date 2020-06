Volley mercato, ultimi movimenti di Serie A1 femminile: divieto europeo per Caserta. Nuovi acquisti e cessioni

Si sta per concludere il volley mercato, la Serie A1 femminile 2020-2021 dovrebbe incominciare a inizio settembre: si tornerà a giocare dopo sei mesi di stop forzato a causa della pandemia, non c’è stata attività nemmeno durante l’estate visto che le Nazionali sono state fermate (solo alcune hanno deciso di radunarsi per degli allenamenti). Le squadre che parteciperanno al massimo campionato italiano di pallavolo femminile stanno completando le proprie rose, ci sono ancora alcuni tasselli da completare.

Filottrano dovrebbe ripartire dalla Serie B2 e dovrebbe essere ripescata Trento che, però, ha effettuato soltanto due acquisti ovvero le palleggiatrici Cumino da Busto Arsizio e Ricci da Altino di B1: in caso di salto di categoria si integrerà la rosa effettuando degli inserimenti adatti o si farà affidamento sulle atlete che si sono distinte in cadetteria? Da capire anche cosa potrà fare Caserta visto che, proprio ieri, ha ricevuto un pesantissimo ban dalla CEV sul mercato europeo: il club campano non potrà effettuare operazioni di mercato riguardanti il tesseramento di atlete dell’area europea a causa, secondo la Federazione Continentale, di pendenti legati alla prima partecipazione in Serie A2.

Ci sono alcuni movimenti in uscita importanti: ad esempio l’attaccante Indre Sorokaite potrebbe lasciare Conegliano per andare in Giappone, l’opposto Jovana Brakocevic e la centrale Stefana Veljkovic lasceranno Novara per andare rispettivamente al Chemik Police e in Cina. Mercato in entrata per Casalmaggiore che cerca una schiacciatrice da affiancare alla statunitense Bajema (da Washington University) e una centrale per fare coppia con Laura Melandri (da Bergamo): si parla di Laura Partenio da Filottrano e di Federica Stufi. Bergamo deve comporre la coppia di centrali titolari (Arrighetti da Novara e Moretto da Filottrano?). Nelle prossime settimane avremo il quadro completo ma ormai il grosso dei movimenti è stato fatto, il resto riguarda spostamenti di riserve e ufficializzazioni di acquisit/cessioni già noti da diverso tempo.

Foto: Valerio Origo