VIDEO Achille Polonora vince lo scudetto in Spagna: tripla e assist decisivi nel finale, il Baskonia batte il Barcellona

Achille Polonara ha conquistato lo scudetto spagnolo col Baskonia, sconfiggendo il Barcellona per 69-67 nella Finale del massimo campionato iberico di basket andata in scena a Valencia. La compagine basca era arrivata all’appuntamento da ottava in classifica eppure è riuscita a centrare un’impresa clamorosa, battendo la grande favorita della vigilia in un atto conclusivo al cardiopalma. Il cestista italiano è risultato decisivo: a 2’26” dal termine ha firmato la tripla del 67-64 e poi, a tre secondi dalla fine sul 67-67, ha firmato l’assist per Luca Vildoza, il quale ha segnato il canestro decisivo. Di seguito i VIDEO delle giocate decisive di Achille Polonara, terzo italiano a vincere in Liga ACB dopo Fucka e Basile.

VIDEO ACHILLE POLONARA, TRIPLA DEL 67-64:

C’è tanta Italia nel trionfo del Baskonia in #LigaEndesa 🇮🇹 🇪🇸

Achille Polonara decisivo: è il terzo italiano a vincere in Spagna dopo Fucka e Basile 🔥👏#DAZNLigaEndesa pic.twitter.com/6wmfcQBVcE — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 30, 2020

VIDEO ACHILLE POLONARA, ASSIST PER VILDOZA E CANESTRO DECISIVO (69-67):

