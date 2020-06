Ultimate Tennis Showdown 2020: weekend positivo per Berrettini nonostante la sconfitta con Thiem. Il romano è 2° in classifica

E’ stato un fine settimana tutto sommato positivo per Matteo Berrettini quello che si è appena concluso all’Ultimate Tennis Showdown 2020. Il tennista romano ha collezionato una sfavillante vittoria contro il francese Richard Gasquet e ha rimediato una sconfitta contro Dominic Thiem.

Il tennista azzurro sabato è sceso in campo contro l’ormai ex capo classifica della manifestazione. Una partita a senso unico nella quale il numero 8 del ranking Atp ha messo in campo tutta la sua qualità. Il punteggio (13-12 21-11 12-11 16-14) racconta solo parzialmente del dominio di Berrettini contro Gasquet che fino al match contro il romano aveva molto ben figurato.

Un trionfo lampante che ha messo in evidenza anche il buono stato di salute dell’azzurro. Sembrano ormai archiviati i problemi fisici che hanno pesantemente condizionato la prima parte di stagione. Decisamente più equilibrata la partita contro Thiem.

E’ stato un match vero, senza sconti, nel quale i tennisti si sono impegnati a fondo. Nel primo set il 24enne romano è riuscito a spuntarla 14-11. Nel secondo parziale le grandi potenzialità del numero 3 del mondo sono venute fuori con prepotenza. L’austriaco si è imposto con un netto 17-11.

Ad inizio del terzo set Thiem, ancora galvanizzato da quanto accaduto nel parziale precedente, ha messo in campo il suo miglior tennis grazie al quale è riuscito a conquistare tre finali Slam in carriera. Da par suo il numero 8 del mondo ha cercato di rimanere in scia senza, però, riuscire a fermare le offensive dell’avversario che ha vinto 18-13.

Nel quarto e ultimo set Berrettini ha preso le misure all’austriaco, regalando un parziale estremamente divertente e molto equilibrato che si è risolto al fotofinish in favore di Thiem che si è imposto 13-12. Nonostante la sconfitta il tennista azzurro può dirsi soddisfatto per la qualità del gioco espresso e per la condizione fisica che sembra essere quella dei giorni migliori.

Foto: Lapresse