Ultimate Tennis Showdown 2020: calendario fine settimana. Orari partite, programma, tv, streaming

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: si giocherà infatti sui campi della sua Accademia situati ad Antipolis, vicino Nizza. Da domani scatterà la terza tappa, col programma che prevede quinta e sesta giornata del round robin.

L’accademia di Mouratoglou ha sia campi in terra che veloci, ma la superficie sulla quale si gioca è il veloce. La competizione prevede 48 match in totale in 5 fine settimana, con cinque match al giorno per i primi nove giorni e tre nell’ultimo, mentre gli incontri si disputeranno rigorosamente a porte chiuse. Nelle prime nove giornate di sfide si giocherà il round robin, mentre il 12 luglio si disputeranno le semifinali (1° vs 4° e 2° vs 3°), e la finalissima. Ogni match sarà diviso in 4 quarti di 10 minuti ciascuna per una durata di 40 minuti.

Loading...

Loading...

Questi sono i dieci partecipanti, visti all’opera già nella scorsa tappa: l’ellenico Stefanos Tsitsipas, l’italiano Matteo Berrettini, il belga David Goffin, l’iberico Feliciano Lopez, il teutonico Dustin Brown, l’australiano Alexei Popyrin, i francesi Benoit Paire, Richard Gasquet e Corentin Moutet (che sostituisce ancora Lucas Pouille) e l’austriaco Dominic Thiem (sostituito nel primo fine settimana dal francese Elliot Benchetrit).

Eurosport trasmetterà oggi, il 27 e 28 giugno, l’UTS in diretta alle 17.15 ed alle 18.30 su Eurosport 1. Questi due match saranno visibili in streaming anche su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. La copertura di tutti gli incontri sarà in streaming anche sul sito della manifestazione (clicca qui per aprire il sito) e serve un abbonamento.

CLASSIFICA UTS 2020 DOPO LA QUARTA GIORNATA

*Richard Gasquet's voice* "Who would have thought? Not me!" 🌶️ As we approach the halfway point to the group stage, who are your four favorites to reach the #UTShowdown semifinals? pic.twitter.com/qglFjs5zJX — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 22, 2020

ORDINE DI GIOCO E PROGRAMMAZIONE TV 27-28 GIUGNO

SABATO 27 GIUGNO

16.00 Moutet-Brown (diretta streaming su utslive.tv)

17.15 Paire-Popyrin (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

18.30 Gasquet-Berrettini (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

21.00 Lopez-Tsitsipas (diretta streaming su utslive.tv)

22.15 Goffin-Thiem (diretta streaming su utslive.tv)

DOMENICA 28 GIUGNO (orari e tv non definiti, si conoscono solo gli incontri)

Paire-Lopez

Berrettini-Thiem

Tsitsipas-Popyrin

Moutet-Gasquet

Brown-Goffin

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse