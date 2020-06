Ultimate Tennis Showdown 2020: calendario e date terza tappa. Programma, orari, tv, streaming 27-28 giugno

Terzo weekend, il prossimo, per la creazione di Patrick Mouratoglou chiamata Ultimate Tennis Showdown, andata incontro in questa settimana che è appena passata ad alcune criticità legate soprattutto ad alcuni aspetti conclusivi del gioco.

In particolare, dopo che Matteo Berrettini (uno dei tre leader con il francese Richard Gasquet e il greco Stefanos Tsitsipas) si è trovato a non poter servire nell’ultimo punto contro Feliciano Lopez in maniera alquanto discutibile, si è provveduto a correggere quel lato del regolamento dopo le proteste dell’italiano per il quarto perso contro lo spagnolo. Per il resto, il romano sta mettendo in mostra una buona forma, e lo vedremo ancora all’opera a Sophia-Antipolis. Ci si aspetta, tuttavia, una gran battaglia, considerando le tantissime variabili ancora in ballo per quelli che saranno i posti nell’ultima parte del torneo, prevista nel quinto e ultimo dei weekend programmati.

L’esibizione Ultimate Tennis Showdown avrà luogo, nel suo terzo weekend sabato 27 e domenica 28 giugno. La diretta tv vedrà due match al giorno trasmessi da Eurosport 1, oltre che naturalmente su Eurosport Player in streaming. A tal proposito, gli altri saranno trasmessi dalla piattaforma del torneo, disponibile a pagamento per una somma ancora non precisata. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per gli incontri principali.

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN, WEEKEND 3: IL CALENDARIO

TERZO WEEKEND

Sabato 27 e domenica 28 giugno (programma ancora da definire)

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 (due match al giorno nel primo weekend)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player (flusso streaming di Eurosport 1) e utslive.tv (a pagamento)

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse