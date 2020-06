Sassuolo-Verona: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Dopo un solo giorno di pausa torna in campo già quest’oggi la Serie A con il primo anticipo del 28° turno, che si concluderà poi domenica con gli ultimi 6 match in programma. Uno tra questi vedrà coinvolte Sassuolo ed Hellas Verona, impegnate sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia in un confronto potenzialmente determinante per entrambe le compagini in vista della fase finale del campionato. I padroni di casa emiliani, reduci dal rocambolesco pareggio per 3-3 in trasferta con l’Inter, vogliono vincere per chiudere definitivamente la pratica salvezza e per cominciare a ragionare con maggiore tranquillità su un’eventuale rimonta in ottica europea (settimo posto distante 6 punti). I veneti però hanno evidenziato un ottimo stato di forma alla ripresa delle operazioni e devono riscattare il k.o. casalingo col Napoli per continuare a sognare l’Europa League.

Il match tra Sassuolo e Verona, valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020, si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 28 giugno alle ore 19.30 e sarà visibile in diretta streaming su DAZN ed in diretta tv su DAZN 1 (canale 209 di Sky Sport). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida.

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VERONA

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 19.30 Sassuolo-Verona (diretta streaming su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Adjapong, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine

