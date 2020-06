Tennis, US Open 2020: Belinda Bencic mette in dubbio la sua partecipazione

Il 3 agosto a Palermo ripartirà ufficialmente il circuito WTA. Sarà il primo torneo post pandemia, ma l’attenzione è posta ovviamente sullo US Open 2020. Nelle ultime settimane è stato confermato lo Slam americano e si giocherà senza pubblico con i giocatori che potrebbero essere costretti a vivere in una “bolla” per rispettare tutti i protocolli medico-sanitari.

Sono tanti i giocatori che hanno messo in dubbio la loro partecipazione e tra questi c’è anche la svizzera Belinda Bencic, che, come riporta Livetennis, ha fatto sapere di voler prima valutare la situazione sanitaria ed il grado di rischio prima dell’inizio del torneo.

Queste le parole della svizzera: “Un atleta non può stare 18 ore in hotel e poi fornire una prestazione soddisfacente capisco però quanto sia importante per le giocatrici meno quotate poter ritornare alle competizioni. Occorre poter scaricare la tensione mentale”.

Foto: LaPresse