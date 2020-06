Tennis Tour italiano, c’è l’entry list di Perugia. Presenti anche stranieri, Pablo Andujar il maggiore di essi

L’entry list del secondo torneo organizzato dalla MEF Tennis Events per far ripartire il tennis italiano, quello di Perugia (27 giugno-4 luglio), è stata rilasciata confermando quel che si sapeva: ci saranno anche giocatori stranieri al via di questo evento.

Se la massima parte degli italiani presenti è la stessa che si era già vista agli Assoluti, nel settore maschile troviamo cinque uomini, a livello di tabellone principale, che prenderanno il via: lo spagnolo Pablo Andujar è il più titolato di questi (quattro titoli ATP per il trentaquattrenne di Cuenca), ma ci sono anche l’altro iberico Carlos Taberner, il croato (che per un periodo ha giocato per l’Italia) Viktor Galovic, il lituano Laurynas Grigelis e il bosniaco Tomislav Brkic. Nelle qualificazioni il russo Kirill Kivattsev. Tornando a parlare di main draw, il numero 1 del seeding è Lorenzo Sonego.

Per quel che riguarda il femminile, stante lo stesso discorso del maschile per quanto riguarda le presenze tricolori (ma non ci sono Jasmine Paolini e Martina Trevisan, che fanno un altro tipo di percorso verso il rientro nel circuito), la testa di serie numero 1 è la russa, a lungo in predicato di diventare italiana, Liudmila Samsonova, seguita dalla nostra Elisabetta Cocciaretto e dall’argentina Paula Ormaechea, che in passato si è spinta fino al numero 59 del ranking WTA (toccato il 21 ottobre 2013).

Foto: LaPresse