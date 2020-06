Tennis, Torneo di Perugia 2020: Riccardo Bonadio elimina Musetti, avanti Nardi e Gigante

Dopo i Campionati Italiani di tennis a Todi, il tennis prosegue a Perugia con un altro torneo organizzato da MEF Tennis Events. Esce di scena, però, subito, uno dei protagonisti più attesi, Lorenzo Musetti. Il nativo di Carrara è stato sconfitto da un eccezionale Riccardo Bonadio dopo una sfida davvero bellissima. Il numero 409 del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 7-6 dopo quasi tre ore, annullando anche tre match point all’avversario.

Vittoria sofferta anche per il giovanissimo Luca Nardi. Il classe 2003 ha superato in tre set Daniele Capecchi con il punteggio di 6-3 6-7 7-5 dopo una pazzesca battaglia di quasi tre ore. Altra sfida combattuta quella che ha visto incontrarsi Matteo Gigante e Flavio Cobolli, con la vittoria del primo in rimonta per 3-6 6-3 6-3.

A Perugia sono presenti alcuni giocatori stranieri. Oggi ne sono scesi in campo due: il croato Viktor Galovic ha superato per 6-2 6-4 Simone Roncalli, mentre il lituano Laurynas Grigelis ha sconfitto sempre in due set Riccardo Balzerani con il punteggio di 6-3 6-2.

RISULTATI TORNEO PERUGIA 2020 (29 GIUGNO)

Matteo Gigante b. Flavio Cobolli 3-6 6-3 6-3

Francesco Forti b. Erik Crepaldi 6-1 1-0 ret.

Luca Nardi b. Daniele Capecchi 6-3 6-7 7-5

Laurynas Grigelis (Ltu) b. Riccardo Balzerani 6-3 6-2

Viktor Galovic (Cro) b. Simone Roncalli 6-2 6-4

Riccardo Bonadio b. Lorenzo Musetti 7-6 4-6 7-6

Foto: Marta Magni/MEF