Tennis, Campionati Italiani 2020: programma 24 giugno, orari, tv. Calendario partite

A Todi, in provincia di Perugia, per quanto concerne i Campionati italiani di tennis 2020, oggi, mercoledì 24 giugno, si completeranno i sedicesimi del tabellone maschile, con l’esordio del numero uno del seeding, Lorenzo Sonego, ed inizieranno gli ottavi, mentre tra le donne termineranno le qualificazioni e si giocheranno i primi incontri degli ottavi.

Oggi, mercoledì 24 giugno, si terrà la terza giornata dei tabelloni principali dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri del Centrale in diretta tv (simulcast) su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go e su sito e social della tv federale. SuperTennis, inoltre, trasmetterà in streaming sulla propria pagina Facebook le immagini provenienti dal Grandstand. OA Sport offrirà inoltre le dirette live testuali dei match Sonego-Pellegrino e Nardi-Federico Arnaboldi.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 2020 – 24 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Sessione mattutina dalle ore 10.00

Scala-Cocciaretto (ottavi donne)

Sonego-Pellegrino (sedicesimi uomini)

Giustino-Bega (ottavi uomini)

Sessione pomeridiana non prima delle ore 14.45

Ferrando-Trevisan (ottavi donne)

Darderi-Gaio (ottavi uomini)

J. Berrettini-A. Arnaboldi (ottavi uomini)

GRANDSTAND

Sessione mattutina dalle ore 10.00

Caregaro-Rosatello (ottavi donne)

Nardi-F. Arnaboldi (sedicesimi uomini)

Bronzetti-Delai (ottavi donne)

Sessione pomeridiana non prima delle ore 14.45

Fonio-Dalla Valle (ottavi uomini)

CAMPO 1

Sessione mattutina dalle ore 10.00

Fossa Huergo-Giovine (quarto turno qualificazioni femminili)

Sessione pomeridiana non prima delle ore 12.00

Di Sarra-Brancaccio (quarto turno qualificazioni femminili)

CAMPIONATI ITALIANI 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena e SuperTennis (Campo Centrale)

DIRETTA STREAMING – Sky Go (Campo Centrale) e sito e Facebook di SuperTennis (Centrale + Grandstand)

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport (Sonego-Pellegrino e Nardi-F. Arnaboldi)

