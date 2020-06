Tennis, Dominic Thiem rifiuta l’isolamento volontario e vince la Finale dei Campionati austriaci 2020

Dominic Thiem continua a giocare senza incertezze. L’austriaco (n.3 del mondo), dopo essere stato uno dei tennisti ad aver avuto contatti con Grigor Dimitrov e Novak Djokovic (positivi) nella prima tappa dell’Adria Tour, è stato l’unico giocatore a rifiutare l’isolamento volontario dopo che purtroppo i contagi nell’appuntamento di Zara (Croazia) sono venuti fuori.

Thiem, che ha partecipato anche al mini-circuito UTS 2020 a Nizza, ha dichiarato di essersi sottoposto a ben cinque test, risultando sempre negativo. Pertanto, Dominic si è riproposto quest’oggi anche nell’atto conclusivo dei Campionati austriaci, sconfiggendo il n.483 del mondo David Pichler con un netto 6-2 6-0. Troppa la differenza tra i due giocatori e per il 26enne nativo di Wiener Neustadt è stato facile imporsi, dopo essersi aggiudicato la prima uscita del citato Adria Tour. Thiem sarà al via anche nel prossimo appuntamento della manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou e nel weekend se la vedrà prima contro il belga David Goffin e poi contro l’azzurro Matteo Berrettini.

Loading...

Loading...

Non si può dire che l’austriaco si stia risparmiando in questa fase di transizione, che dovrà portare i giocatori al mese di agosto, quando riprenderanno i tornei e con gli US Open previsti dal 31 agosto al 13 settembre.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse