Tennis, Campionati Italiani 2020: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti osservati speciali, Jasmine Paolini riferimento femminile

Proseguono senza soluzione di continuità i Campionati Italiani di tennis di scena a Todi, in provincia di Perugia. Giornata di ottavi di finale questa per il tabellone maschile e femminile che inizia ad entrare nel vivo della competizione.

Fari puntati su Lorenzo Sonego, testa di serie n.1, che sul Campo Centrale, non prima delle 14.45, affronterà il solido Federico Arnaboldi. Una sfida da non sottovalutare per il piemontese, reduce da un durissimo match contro Andrea Pellegrino, nel corso del quale Sonego ha dovuto annullare ben tre palle match nel super tie-break del terzo e ultimo parziale. Ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati sarà poi Lorenzo Musetti che sfiderà Marco Bortolotti. Il classe 2002 nostrano, vincitore degli Austrialian Open junior nel 2019, sta cercando step by step di costruire il proprio tennis, aumentando sempre di più la potenza. Il talento e la varietà di colpi non mancano, ma mettere qualche chilo di muscoli in più è fondamentale in una specialità sempre più probante ed esigente da questo punto di vista. Altra sfida di cartello, quella tra Federico Gaio e Luciano Darderi, con il numero 147 del mondo favorito per continuare il percorso sulla terra rossa umbra.

Sul versante femminile in programma quattro match, e indubbiamente sarà la testa di serie n.1 Jasmine Paolini ad attirare le attenzioni. La n.95 del ranking è reduce da un 2019 in cui è cresciuta molto sul piano della solidità e vuole dar seguito a questi miglioramenti in un contesto come questo. Sulla sua strada ci sarà Matilde Paoletti e non vi dovrebbero essere troppi problemi per lei. A completare il quadro i match Turati-Rubini, Fossa Huergo-Pieri e Brancaccio-Alvisi che potrebbero regalare sorprese con le giovani leve all’opera.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 2020 – 25 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Sessione mattutina dalle ore 10.00

Turati-Rubini (ottavi donne)

Darderi-Gaio (ottavi uomini)

Vavassori-Fabbiano (ottavi uomini)

Brancaccio-Morioni (ottavi uomini)

Sessione pomeridiana non prima delle ore 14.45

Sonego-Arnaboldi (ottavi uomini)

Paolini-Paoletti (ottavi donne)

Musetti-Bortolotti (ottavi uomini)

GRANDSTAND

Sessione mattutina dalle ore 10.00

Fossa Huergo-Pieri (ottavi donne)

Brancaccio-Alvisi

