Tennis, Campionati Italiani 2020: Jasmine Paolini e Martina Trevisan, le prime due teste di serie a caccia del successo

Il primo pomeriggio di Todi, quando scoccherà l’una, determinerà la vincitrice dei Campionati Italiani Assoluti 2020 per quanto riguarda il settore femminile. Ad affrontarsi le prime due teste di serie del torneo, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, per una sfida tutta in chiave toscana, anche se totalmente diverse sono le storie delle due giocatrici.

Più lineare, quella di Paolini, protagonista di una scalata costante nel ranking WTA che l’ha portata all’attuale numero 95, potenzialmente ancora migliorabile se, alla ripresa, ci saranno reali possibilità di poterlo fare, data l’estrema particolarità di quest’annata. Più, per così dire, movimentata quella di Trevisan, protagonista di una storia ormai nota a tutto il mondo del tennis, che l’ha vista rientrare sui campi e raggiungere un best ranking di numero 144 nel 2017 (attualmente è numero 153, e forse sarebbe anche riuscita a tornare sulla classifica appena citata senza uno sfortunato primo turno a Melbourne con l’americana Sofia Kenin, che poi avrebbe vinto lo Slam).

Nel corso del torneo, la numero 1 del seeding ha avuto più di qualche difficoltà nelle fasi iniziali, contro la (più che valida) wild card Matilde Paoletti e poi contro Stefania Rubini, entrambe sconfitte al super tie-break. Più comoda, e sostanzialmente dominata su ogni piano, la semifinale contro Camilla Rosatello, finita imbrigliata nel piano di gioco della nativa di Bagni di Lucca. Per quanto riguarda la numero 2, invece, nessun set perso tra Cristiana Ferrando, Nuria Brancaccio (peraltro molto brava e tra le note più positive di questa manifestazione, insieme a Nicole Fossa Huergo) ed Elisabetta Cocciaretto. In quest’ultimo match, in particolare, ha dovuto lottare per quasi due ore nel primo set prima di prevalere nel secondo, dimostrando di aver al momento meglio metabolizzato la pausa rispetto alla rampante diciannovenne, peraltro fermata dalla pandemia proprio nel momento in cui era prossima a dare un altro scossone alla propria classifica.

Ci sono tre precedenti tra le due giocatrici, anche se quelli al momento più significativi sono gli ultimi due, quelli vinti da Paolini nell’ITF di Brescia 2019 (semifinale, 6-3 6-0) e nel WTA di Shenzhen 2020 (1° turno delle qualificazioni, 6-3 7-5). Il precedente vinto da Trevisan risale al 2016, quando entrambe le giocatrici erano in un’altra fase della loro carriera: a Santa Margherita di Pula fu 7-5 6-4 per la fiorentina.

Foto: MEF Tennis Events / Marta Magni