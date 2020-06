Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati dei quarti di finale delle qualificazioni femminili

Vanno in archivio i quarti di finale delle qualificazioni dei Campionati Italiani di tennis che si stanno tenendo a Todi. Sulla terra rossa umbra, prosegue il percorso delle giocatrici che vorrà portarle al tabellone principale.

In questa giornata sono arrivati i successi in due parziali di Martina Colmegna (n.474 del mondo) opposta a Nicole Fossa Huergo (n.897 WTA) PER 6-3 7-6 (4) di Claudia Giovine (n.472 del ranking) che ha regolato per 6-2 6-1 Enola Chiesa (n.1225 WTA), di Federica Di Sarra, testa di serie n.1 di questo draw, vittoriosa contro Asia Serafini per 6-4 6-2 e di Nuria Brancaccio (n.835 del mondo) contro Costanza Traversi per 6-1 6-2.

Al super tie-break invece i restanti quattro incontri. Aurora Zantedeschi (n.729 WTA) ha avuto la meglio nei confronti di Dalila Spiteri (n.640 del mondo) per 3-6 6-2 10-6, Denise Valente ha sconfitto per 6-4 5-7 10-6 Beatrice Lombardo (n.1034 del mondo), Sara Gambogi (n.758 del ranking) ha superato per 6-2 6-7 (2) 10-7 Irene Lavino e infine Anna Turati si è imposta contro Federica Prati per 6-2 3-6 10-8.

