Tennis, Viktor Troicki positivo al Covid-19: il giocatore serbo e sua moglie contagiati

Non arrivano buone notizie dal fronte “Adria Tour” in merito ai casi positivi del mini-circuito di tennis. La manifestazione promossa e ideata dal n.1 del mondo Novak Djokovic è finita nell’occhio del ciclone per i contagi di alcuni giocatori e tecnici, tra cui il bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric (entrambi asintomatici). Purtroppo, la lista si è allungarta visto che anche il serbo Viktor Troicki e sua moglie Aleksandra, secondi i media locali, hanno contratto il famigerato virus. Un aspetto rilevante nella coppia, dal momento che la donna è incinta e partorirà molto presto. Pertanto, una condizione preoccupante, sempre tenendo conto dei sintomi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse