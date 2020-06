Tennis, Campionati Italiani 2020: i risultati dei quarti di finale del tabellone femminile. Paolini e Cocciaretto soffrono, ma avanzano

Giornata che chiude i battenti a Todi, sede dei Campionati Italiani di tennis. Dopo il tabellone maschile, anche quello femminile giunge all’arrivo quest’oggi. Quattro i match che hanno messo in palio i pass per le semifinali e le partite sono state particolarmente lottate.

Ci si riferisce soprattutto ai confronti che hanno visto coinvolte Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La n.1 del tabellone, infatti, ha dovuto soffrire non poco per piegare Stefania Rubini (n.306 del mondo). La n.95 del mondo, infatti, ha avuto la meglio solo nel super tie-break, ponendo fine alla contesa sullo score di 4-6 6-1 10-7. Un match, infatti, non iniziato nel migliore dei modi per Paolini che poi, alla lunga, è riuscita a imporre il proprio tennis di grandi accelerazioni. Stessa storia, stesso mare per Cocciaretto: la n.156 WTA ha avuto anche lei una partenza ad handicap contro Nicole Fossa, avanti di un set (6-4). Poi la 19enne nativa di Ancona ha fatto valere le sue doti di grande agonista e ha cambiato marcia, concludendo la partita con lo score di 6-2 10-5.

Paolini, dunque, affronterà in semifinale Camilla Rosatello (n.443 del ranking), che si è imposta per 6-4 6-1 contro Lucia Bronzetti (n.331 del ranking), mentre Cocciaretto affronterà una dura avversaria, ovvero la n.2 del seeding di Todi Martina Trevisan che ha rifilato un netto 6-0 6-4 a Nuria Brancaccio (n.835 del mondo).

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE – CAMPIONATI ITALIANI 2020

M. Trevisan b. N. Brancaccio 6-0 6-4

E. Cocciaretto b. N. Fossa 4-6 6-2 10-5

C. Rosatello b. L. Bronzetti 6-4 6-1

J. Paolini b. S. Rubini 4-6 6-1 10-7

Foto: Marta Magni/MEF