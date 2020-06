Tennis, Campionati Italiani 2020: Cocciaretto vince in rimonta, ottimo esordio per Trevisan

Si è aperto il tabellone femminile ai Campionati Italiani 2020 in corso di svolgimento a Todi. C’era grande attesa per l’esordio di Elisabetta Cocciaretto, che ha sofferto contro un’ottima Camilla Scala. La numero 156 della classifica mondiale si è imposta in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 10-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Cocciaretto attende ora la vincente del match tra Jessica Pieri e la qualificata Nicole Fossa Huergo.

E’ già certo, invece, il quarto di finale che mette di fronte Camilla Rosatello e Lucia Bronzetti. La prima ha superato Martina Caregaro dopo una fantastica battaglia di due ore in tre set per 3-6 6-4 12-10, mentre la seconda ha sconfitto Melania Delai con il punteggio di 6-4 6-2. Nell’ultima sfida di giornata è scesa in campo anche Martina Trevisan, testa di serie numero due. La toscana ha battuto in due set Cristiana Ferrando per 7-5 6-2.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE CAMPIONATI ITALIANI 2020

Rosatello b. Caregaro 3-6 6-4 12-10

Cocciaretto b. Scala 3-6 6-3 10-4

Bronzetti b. Delai 6-4 6-2

Trevisan b. Ferrando 7-5 6-2

Foto: LaPresse