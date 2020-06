Sport in tv oggi (venerdì 26 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport (a scartamento un po’ ridotto, ma sempre sport) è in grado di iniziare in questa mattina di venerdì, in cui non si dorme più e si è qui. La gran parte della mattina è occupata dal tennis, con i Campionati Italiani Assoluti di Todi giunti ai quarti di finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Spazio anche all’ultima giornata della fase a gironi del torneo finale di Liga ACB, che vede la pallacanestro spagnola giungere verso il momento delle semifinali di domenica, e al golf con il PGA Tour. Infine, il calcio con Serie A (Juventus-Lecce) e Liga spagnola. Di seguito tutto il palinsesto dello sport di oggi.

SPORT IN TV OGGI (VENERDI’ 26 GIUGNO): ORARI E PALINSESTO

10:00 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale donne: Brancaccio-Trevisan – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

11:00 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale donne: Fossa Huergo-Cocciaretto – Diretta streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis

11:30 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale uomini: A. Arnaboldi-Gaio – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

13:00 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale donne: Rosatello-Bronzetti – Diretta streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis

13:00 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale uomini: Moroni-Vavassori – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

14:45 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale uomini: Sonego-Musetti – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

15:00 GOLF PGA Tour, Travelers Championship: 2° giro – Diretta streaming su GolfTV

15:30 BASKET Liga Endesa (ACB), torneo finale, 5a giornata Girone B: San Pablo Burgos-MoraBanc Andorra – Diretta tv su DAZN1 e streaming su DAZN

16:15 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale donne: Paolini-Rubini – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

18:00 TENNIS Campionati Italiani Assoluti, Quarti di finale uomini: Giustino-Fonio – Diretta tv su Sky Sport e SuperTennis

18:30 BASKET Liga Endesa (ACB), torneo finale, 5a giornata Girone B: Herbalife Gran Canaria-Valencia Basket – Diretta streaming su DAZN

21:30 BASKET Liga Endesa (ACB), torneo finale, 5a giornata Girone B: Real Madrid-Casademont Saragozza – Diretta streaming su DAZN

21:45 CALCIO Serie A, 28a giornata: Juventus-Lecce – Diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go

22:00 CALCIO Liga, 32a giornata: Siviglia-Valladolid – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse