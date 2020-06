Sport in tv oggi (mercoledì 24 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà il calcio a dominare la scena di oggi, mercoledì 24 giugno. Lo sport prosegue nella sua ripartenza e proporrà Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria di Serie A, quindi sarà in campo anche la Premier League con i match Manchester United-Sheffield United, Liverpool-Crystal Palace più altre tre sfide che saranno seguite tramite Diretta Gol. Non mancherà anche la Liga, con il clou in serata con il Real Madrid che attende il Maiorca.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Loading...

Loading...

Non solo calcio, tuttavia, in questa giornata. Saranno in campo anche i Campionati Italiani di tennis, con la terza giornata di match, il campionato spagnolo di basket ed il biliardo con il Coral Tour Championship. Andiamo, quindi, a seguire nel dettaglio il programma odierno e come seguirlo in tv o streaming.

PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI, mercoledì 24 giugno

ore 10.15 TENNIS, Campionati italiani, terza giornata – diretta su Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224)

ore 14.30 BILIARDO, Coral Tour Championship, prima semifinale – diretta su DAZN

ore 18.30 BASKET, Liga Endesa – MoraBanc Andorra-Real Madrid – diretta su DAZN

ore 19.00 CALCIO, Premier League – Manchester United-Sheffield United – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 19.00 CALCIO, Premier League – Diretta Gol – diretta su Sky Sport 1 (201)

ore 19.30 CALCIO, Serie A – Inter-Sassuolo – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 19.30 CALCIO, Liga – Alaves-Osasuna – diretta su DAZN

ore 19.30 CALCIO, Liga – Real Sociedad-Celta Vigo – diretta su DAZN

ore 20.00 BILIARDO, Coral Tour Championship, seconda semifinale – diretta su DAZN

ore 21.15 CALCIO, Premier League – Liverpool-Crystal Palace – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

ore 21.45 CALCIO, Serie A – Atalanta-Lazio – diretta su Sky Sport 2 (202) e Sky Calcio 2 (252)

ore 21.45 CALCIO, Serie A – Roma-Sampdoria – diretta su Sky Calcio 3 (253)

ore 21.45 CALCIO, Serie A – Diretta Gol – diretta su Sky Calcio 1 (251)

ore 22.00 CALCIO, Liga – Real Madrid-Maiorca – diretta su DAZN

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse