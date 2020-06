Sport in tv oggi (lunedì 22 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport inizia ad andare in scena, lo sport inizia a farsi vedere. Dopo giorni, settimane e mesi di grandi sofferenze, tanti Paesi stanno uscendo dalla grave crisi sanitaria. Un’emergenza che ha causato purtroppo un numero elevato (troppo) di vittime e per questo parlare di attività agonistica sportiva non è neanche così facile.

Tuttavia, da questo punto di vista, il ritorno di alcuni eventi può rappresentare un senso di “rinascita” e di “normalità” di cui, in un modo o nell’altro, abbiamo bisogno. In questo lunedì 22 giugno non vi sono dubbi che sia il calcio a prendersi le attenzioni. La Serie A tornerà protagonista dopo i recuperi del 25° turno. Tre, infatti, i match in programma e validi per la 27ma giornata: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus le sfide a cui assisteremo. In particolare, sarà interessante capire che cosa sapranno fare i bianconeri dopo il ko nella Finale di Coppa Italia di Roma contro il Napoli. La formazione allenata da Maurizio Sarri è apparsa lontana dalla sua miglior condizione e l’impegno al Dall’Ara contro la truppa di Sinisa Mihajlovic non è affatto da sottovalutare.

Non solo però il “Pallone tricolore” a meritare attenzione. La Premier League vedrà scendere sul rettangolo verde il Manchester City di Pep Guardiola, mentre in Spagna LaLiga proporrà i confronti tra Villareal e Siviglia e tra Leganes e Granada. Ci sarà anche il tennis da seguire, con i Campionati Italiani di Todi che, pur non avendo i giocatori top azzurri, sono da seguire con interesse per alcuni giovani che potrebbero stupire.

PROGRAMMA SPORT IN TV (LUNEDI’ 22 GIUGNO)

10.00 TENNIS (Campionati Italiani a Todi): primo turno – Diretta tv su SuperTennis (canale 224 della piattaforma Sky), su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), live streaming sul sito di SuperTennis, su Sky Go e su Now TV.

14.30 SNOOKER (Coral Tour Championship): 3ª giornata, 1ª sessione – Diretta streaming su DAZN.

18.30 BASKET (Liga ACB): Real Madrid vs Valencia Basket Club – Diretta streaming su DAZN.

19.30 CALCIO (LaLiga): Villareal vs Siviglia – Diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky).

19.30 CALCIO (Serie A): Fiorentina vs Brescia – Diretta tv su Sky Calcio 3 (canale 253 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

19.30 CALCIO (Serie A): Lecce vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

20.00 SNOOKER (Coral Tour Championship): 3ª giornata, 2ª sessione – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Premier League): Manchester City vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

21.45 CALCIO (Serie A): Bologna vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 su Sky Sport), su Sky Sport Serie A (canale 202 su Sky Sport), live streaming su Sky Go e su Now TV.

22.00 CALCIO (LaLiga): Leganes vs Granada – Diretta streaming su DAZN.

