Serie A in tv, chi gioca oggi e a che ora: calendario partite, guida DAZN e Sky, programma 26 giugno

Dopo un giorno di sosta, torna in campo la Serie A con l’anticipo della ventottesima giornata della stagione 2019/2020. A Torino, nella cornice vuota dell’Allianz Stadium – a causa delle norme del momento – si affronteranno Juventus e Lecce.

Un testacoda che quindi vedrà i bianconeri, primi in classica con quattro punti di vantaggio sulla Lazio, prima immediata inseguitrice, ospitare i giallorossi, usciti con le rossa rotte dall’1-4 subito in casa contro il Milan e sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato delle partite di Serie A di mercoledì 26 giugno 2020. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale di tutti gli incontri per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del massimo campionato di calcio maschile italiano.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO (26 GIUGNO 2020)

VENERDI’ 26 GIUGNO

21.45 Juventus-Lecce (diretta tv su Sky Sport Serie A e diretta streaming su Sky Go)

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

