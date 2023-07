Calcio, il Napoli frenato 1-1 dalla Spal in amichevole: Anguissa risponde all’eurogol di Puletto

Prova poco cinica del Napoli a Dimaro. Si chiude sull’1-1 l’amichevole dei campioni d’Italia contro la Spal, con gli azzurri che hanno attaccato tanto ma senza riuscire a fare la voce grossa contro i ferraresi di Mimmo Di Carlo, appena retrocessi in C. Tante occasioni sprecate dagli uomini di Rudi Garcia.

Sotto una pioggia battente e costante, il Napoli fa un po’ il gatto con il topo nella prima frazione, andando vicino al gol in un paio di occasioni, prima con Folorunsho con un tiro da fuori e poi con Politano in acrobazia. La Spal però tiene, con il pareggio a reti bianche a fine primo tempo.

Nel secondo tempo Garcia manda in campo i pezzi grossi come Osimhen e Kvaratskhelia. La musica cambia, gli azzurri iniziano ad essere più pressanti e sfiorano il gol del vantaggio con una traversa del georgiano da buonissima posizione ed un tiro da fuori di Raspadori che sibila vicino al palo. Ma all’improvviso arriva il gol della Spal, con Puletto che si inventa un eurogol con una punizione da centrocampo che sorprende Meret.

Il Napoli abbassa la testa e si mette alla ricerca del pareggio, che arriva al minuto 73 dopo tanta pressione. Zielinski inventa sulla sinistra, cross basso lasciato da Osimhen e Anguissa calcia di piatto battendo il portiere avversario. Nel finale Olivera e Osimhen buttano via due ghiotte occasioni per il vantaggio, poi arriva il triplice fischio, con il Napoli che dovrà aggiustare qualcosa per quanto riguarda il cinismo sotto porta.

Foto: LaPresse