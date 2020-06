Sci di fondo, Coppa del Mondo 2020-2021: ufficializzate 31 gare in calendario

La FIS ha ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo per il 2020-2021, confermando in pratica in maniera integrale il calendario provvisorio tracciato qualche settimana fa. Saranno 31 le tappe del circuito maggiore, che scatterà venerdì 27 novembre da Ruka, per il consueto minitour inaugurale, il Ruka Triple.

Si farà tappa poi a Lillehammer, Davos e Dresda, poi a Capodanno 2021 partirà il Tour de Ski, poi sarà la volta degli appuntamenti di Lahti, Falun, Ulricehamm e Nove Mesto. Mondiali a fine febbraio a Oberstdorf, poi la Coppa del Mondo farà tappa a Drammen ed Oslo, infine Finali a Pechino e chiusura il 21 marzo.

Loading...

Loading...

CALENDARIO SCI DI FONDO 2020-2021

27/11 – Triple, Ruka (Finlandia): Sprint TC M/F

28/11 – Triple, Ruka (Finlandia): 10/15km TC F/M

29/11 – Triple, Ruka (Finlandia): 10/15km TL F/M

04/12 – Lillehammer (Norvegia): Sprint TC F/M

05/12 – Lillehammer (Norvegia): Skiathlon F/M

06/12 – Lillehammer (Norvegia): Staffetta F/M

12/12 – Davos (Svizzera): Sprint TL F/M

13/12 – Davos (Svizzera): 10/15km F/M

19/12 – Dresda (Germania): Sprint TL F/M

20/12 – Dresda (Germania): Team Sprint TL F/M

01/01 – TDS, Val Müstair (Svizzera): Da definire

02/01 – TDS, Val Müstair (Svizzera): Sprint TL F/M

03/01 – TDS, Val Müstair (Svizzera): Mass Start da definire

05/01 – TDS, Dobbiaco (Italia): 10/15km TL F/M

06/01 – TDS, Dobbiaco (Italia): 10/15km TC Pursuit F/M

08/01 – TDS, Val di Fiemme (Italia): 10/15km TC Mass Start F/M

09/01 – TDS, Val di Fiemme (Italia): Sprint TC F/M

10/01 – TDS, Val di Fiemme (Italia): Final Climb TL F/M

23/01 – Lahti (Finlandia): Skiathlon F/M

24/01 – Lahti (Finlandia): Staffetta F/M

30/01 – Falun (Svezia): 10/15km TC F/M

31/01 – Falun (Svezia): Sprint TC F/M

06/02 – Ulricehamn (Svezia): Sprint TL F/M

07/02 – Ulricehamn (Svezia): Team Sprint TL F/M

20/02 – Nove Mesto (Rep. Ceca): Sprint TC F/M

21/02 – Nove Mesto (Rep. Ceca): 10/15km TL F/M

24/02 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): 5/10km TL F/M Qualificazione

25/02 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): Sprint TC F/M

27/02 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): Skiathlon F/M

28/02 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): Team Sprint TL F/M

02/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): 10km TL F

03/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): 15km TL M

04/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): Staffetta F

05/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): Staffetta M

06/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): 30km TC Mass Start F

07/03 – Mondiali, Oberstdorf (Germania): 50km TC Mass Start M

10/03 – Drammen (Norvegia): Sprint TC F/M

13/03 – Oslo (Norvegia): 30km TL Mass Start F

14/03 – Oslo (Norvegia): 50km TL Mass Start M

19/03 – Finali, Pechino (Cina): Sprint TL F/M

20/03 – Finali, Pechino (Cina): Skiathlon 7,5/7,5 F/M

21/03 – Finali, Pechino (Cina): 10/15km TC Pursuit F/M

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse