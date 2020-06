Bob, i convocati dell’Italia per il raduno di Mondovì. Otto atleti al lavoro fino a metà luglio

Il bob azzurro si ritrova a Mondovì, in provincia di Cuneo, per un raduno atletico della Nazionale, che inizia la preparazione in vista del via della stagione 2020-2021 di Coppa del Mondo, che scatterà tra il 23 ed il 29 novembre con la tappa che avrà luogo a Sigulda, in Lettonia.

Da domenica 28 giugno a mercoledì 15 luglio gli otto azzurri convocati dal DT Omar Sacco prenderanno parte al raduno atletico che prevede sessioni in sala pesi al mattino e prove sulla pista di atletica al pomeriggio. Al collegiale sarà presente anche il tecnico azzurro Marco Boni.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Patrick Baumgartner

Alex Verginer

Costantino Ughi

Lorenzo Bilotti

Mattia Variola

Alessandro Fierro

Alex Pagnini

Giada Andreutti

Foto: Pier Colombo