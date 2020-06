Hockey ghiaccio, confermati i Mondiali 2021 a Minsk e Riga, torneo pre-olimpico ad agosto

Il Congresso straordinario della IIHF per l’anno 2020 ha stabilito le date e dovi si disputeranno i maggiori tornei internazionali per la stagione 2021, maschili e femminili, e ha inoltre confermato le date del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2021 che si terrà a Minsk e Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno 2021. La nazionale italiana sarà inserita nel Gruppo B (quello di Riga) assieme a Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan.

Il Campionato mondiale femminile di hockey su ghiaccio IIHF 2021 si svolgerà, invece, ad Halifax e Truro, nella provincia canadese della Nuova Scozia, dove era già stato programmato la scorsa primavera prima della cancellazione per colpa della pandemia. Le date proposte sono il 7-17 aprile 2021.

Allo stesso modo, l’IIHF Ice Hockey U18 World Championship 2021 si svolgerà a Plymouth e Ann Arbor, negli Stati Uniti, negli stessi luoghi previsti per quest’anno prima del rinvio. Le date proposte sono il 15-25 aprile 2021. Il Campionato mondiale femminile di hockey su ghiaccio IIHF 2021 sarà ospitato dalla Svezia nelle città di Linkoping e Mjolby dal 5 al 12 gennaio 2021.

Di particolare interesse anche il torneo pre-olimpico per Pechino 2022. La qualificazione ai Giochi Olimpici invernali vedrà la tappa finale in tre luoghi (uno per Gruppo) in Lettonia, Norvegia e Slovacchia. Il periodo scelto è dal 26 al 29 agosto 2021. L’Italia è inserita nel Girone E con Lettonia, Francia e Ungheria e giocherà le proprie partite a Riga.

IL PROGRAMMA DI HOCKEY GHIACCIO PER IL 2021

2021 IIHF Campionato mondiale di hockey su ghiaccio a Minsk, Bielorussia e Riga, Lettonia

Gruppo A a Minsk: Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Bielorussia, Gran Bretagna.

Gruppo B a Riga: Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia, Italia, Kazakistan.

Qualificazione olimpica maschile (26-29 agosto 2021)

Gruppo D: Slovacchia, Bielorussia, Austria, Polonia. A Bratislava, in Slovacchia.

Gruppo E: Lettonia, Francia, Italia, Ungheria. A Riga, in Lettonia.

Gruppo F: Norvegia, Danimarca, Corea, Slovenia. In Norvegia (città TBA).

Qualificazione olimpica femminile (26-29 agosto 2021)

Gruppo C: Repubblica Ceca, Ungheria, Norvegia, Qualificatore 6. A Pribram, Repubblica Ceca.

Gruppo D: Germania, Norvegia, Austria, Qualificatore 5. A Fussen, Germania.

Gruppo E: Svezia, Francia, Slovacchia, qualificatore 4. In Svezia (città TBA).



