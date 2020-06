Scarpa d’Oro 2020, Ciro Immobile a -5 gol da Lewandowski! 8 partite per vincere il trofeo. La classifica generale

Ciro Immobile è in piena corsa per la conquista della Scarpa d’Oro 2020! L’attaccante della Lazio ha segnato un gol nella sfida contro il Torino (sua la rete del pareggio nella sfida poi vinta per 2-1), ritoccando così i numeri di una stagione strepitosa: 29 gol in 29 partite giocate di campionato! Cifre da capogiro per la punta biancoceleste, in lizza per alzare al cielo il trofeo assegnato al marcatore più prolifico d’Europa. Il centravanti italiano si è portato a cinque gol di distacco da Robert Lewandowski, polacco del Bayern Monaco che ha concluso la sua stagione con 34 gol segnati (68 punti).

Ciro Immobile avrà a disposizione nove partite per ritoccare il proprio score, anzi sarebbe meglio dire otto perché salterà il prossimo turno perché squalificato (era diffidato e oggi è stato ammonito): il 30enne non sarà in campo sabato sera contro il Milan in un incontro cruciale nella lotta per lo scudetto. Ciro Immobile avrà dunque a disposizione otto partite per segnare i cinque gol necessari per vincere la Scarpa d’Oro insieme a Lewandowski, gliene servono sei per trionfare da solo: giocherà contro Lecce, Sassuolo, Udinese, Juventus, Cagliari, Verona, Brescia, Napoli.

L’ultimo italiano ad avere vinto la Scarpa d’Oro è stato Francesco Totti nel 2006-2007, il capitano della Roma si impose con 26 gol (52 punti); l’altro italiano a riuscire nell’impresa fu Luca Toni nel 2005-2006 con la Fiorentina (31 gol, 62 punti). Lionel Messi ha vinto le ultime tre edizioni ma difficilmente calerà il poker visto che è fermo a 21 gol in questa tormentata stagione.

La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il ranking FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati nei tornei di seconda fascia valgono 1,5 (quello di maggior rilievo è il campionato portoghese), solo 1 per i campionati minori. I gol segnati nelle competizioni internazionali (Champions League ed Europa League), nelle Coppe Nazionali e in Nazionale non vengono presi in considerazione. Si considerano solo i vari campionati. Di seguito la classifica della Scarpa d’Oro 2020 aggiornata al 30 giugno.

CLASSIFICA SCARPA D’ORO 2020 (30 GIUGNO): TOP TEN

1. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco) 68 punti (34 gol, stagione finita)

2. Ciro Immobile (Italia, Lazio) 58 punti (29 gol)

3. Timo Werner (Germania, Lipsia) 56 punti (28 gol, stagione finita)

4. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund) 50 punti (29 gol, stagione finita)

5. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Juventus) 46 punti (23 gol)

6. Lionel Messi (Argentina, Barcellona) 42 punti (21 gol)

7. Shon Weissman (Israele, Wolfsberger) 40,5 punti (27 gol)

8. Jamie Vardy (Inghilterra, Leicester City) 38 punti (19 gol)

8. Romelu Lukaku (Belgio, Inter) 38 punti (19 gol)

10. Kylian Mbappé (Francia, PSG) 36 punti (18 gol, stagione finita)

