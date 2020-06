Classifica Scarpa d’Oro 2020: Ciro Immobile a 6 gol da Lewandowski, 10 partite per rimontare e vincere il trofeo!

La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. La pandemia ha fermato il calcio a lungo ma ora si sta tornando a giocare: si è già ripartiti in Germania, in Inghilterra e in Spagna, la nostra Serie A scatterà il 20 giugno. Riprendono i campionati e riprende la lotta anche tra i bomber per la conquista della Scarpa d’Oro.

In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il ranking FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati nei tornei di seconda fascia valgono 1,5 (quello di maggior rilievo è il campionato portoghese), solo 1 per i campionati minori. I gol segnati nelle competizioni internazionali (Champions League ed Europa League), nelle Coppe Nazionali e in Nazionale non vengono presi in considerazione. Si considerano solo i vari campionati.

Loading...

Loading...

Robert Lewandowski è in vetta grazie ai 34 gol segnati col Bayern Monaco (68 punti) ma l’attaccante polacco ha già concluso la stagione e non potrà incrementare il bottino. Ciro Immobile lo insegue a sei gol di distanza (56 punti, 28 reti), la punta della Lazio è tornato in campo con la Lazio e avrà a disposizione dieci partire per segnare almeno sei reti e conquistare il loro trofeo. Alle loro spalle ci sono il tedesco Timo Werner (Lipsia) a quota 56 punti e il norvegese Erling Haaland (Borussia Dortmund) a 50 punti (per entrambi la stagione è conclusa) mentre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono fermi a 46 e 42 punti. Di seguito la classifica della Scarpa d’Oro 2020 aggiornata al 29 giugno.

CLASSIFICA SCARPA D’ORO 2020 (29 GIUGNO): TOP TEN

1. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco) 68 punti (34 gol)

2. Ciro Immobile (Italia, Lazio) 56 punti (28 gol)

2.. Timo Werner (Germania, Lipsia) 56 punti (28 gol)

4. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund) 50 punti (29 gol)

5. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Juventus) 46 punti (23 gol)

6. Lionel Messi (Argentina, Barcellona) 42 punti (21 gol)

7. Shon Weissman (Israele, Wolfsberger) 40,5 punti (27 gol)

8. Jamie Vardy (Inghilterra, Leicester City) 38 punti (19 gol)

8. Romelu Lukaku (Belgio, Inter) 38 punti (19 gol)

10. Kylian Mbappé (Francia, PSG) 36 punti (18 gol, stagione finita)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse