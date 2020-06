Salto con gli sci, tutti i polacchi negativi al Covid-19 dopo la positività di Malysz. Intanto ricominciano le gare

Ogni tanto arriva anche qualche buona notizia. Nella giornata di lunedì 22 giugno, Adam Malysz, leggenda del salto con gli sci e attuale general manager della squadra polacca, aveva annunciato di aver contratto il Covid-19. Il quarantaduenne di Wisla si era sottoposto volontariamente al tampone dopo aver saputo di essere stato a contatto con una persona infetta. Il test ha rivelato come anche Malysz fosse stato contagiato, seppur in maniera asintomatica.

Saputa la novità, tutta la squadra polacca, radunata proprio a Wisla per uno stage di allenamento, si è immediatamente isolata nell’hotel in cui si trovava. Inoltre sono stati effettuati i tamponi a tutti e dodici gli atleti presenti, nonché a ogni componente dello staff al seguito. L’esito dei test è fortunatamente stato confortante, poiché nessuno è risultato positivo. Pertanto, Malysz a parte, non vi è alcun contagio all’interno della Polonia del salto con gli sci, che ha potuto ricominciare ad allenarsi normalmente. A proposito di salto con gli sci, è bello constatare come siano già ricominciate le competizioni, seppur a livello nazionale. Come d’abitudine d’estate si salta su plastica e i primi Paesi a riprendere anche sul piano agonistico sono stati Norvegia e Slovenia.

In Scandinavia si è disputata una gara interna sul trampolino piccolo di Oslo, molto utilizzato in questo periodo per gli allenamenti. In campo maschile successo per Johann Andre Forfang, che ha preceduto di stretta misura il vicecampione del mondo junior Sander Vossan Eriksen. Terzo posto per Robert Johansson, mentre Daniel-Andre Tande si è piazzato quinto. Marius Lindvik si è accontentato della quattordicesima posizione. Fra le donne, in contumacia di Maren Lundby, nettissima affermazione di Silje Opseth, davanti ad Eirin Maria Kvandal e Anna Odine Strøm.

Per quanto riguarda la Slovenia, si è gareggiato sul trampolino di Mislinja (HS93). Tra gli uomini gran duello tra Timi Zajc e Anze Lanisek, vinto per un’incollatura dal primo. Terzo posto per Ziga Jelar. Assente Peter Prevc, in altre faccende affaccendato (il ventisettenne è appena convolato a nozze con la sua storica fidanzata Mina). In campo femminile affermazione per Nika Kriznar, la quale ha superato di una manciata di punti Ema Klinec. Il podio è stato completato da Spela Rogelj.

Dunque, per il momento si gareggia solo a livello interno, ma quando cominceranno le competizioni internazionali, che peraltro in questa estate 2020 saranno già valevoli per la qualificazione ai Giochi olimpici di Pechino 2022? Di solito luglio è il mese della ripresa agonistica. Tuttavia, in questo 2020, la pandemia di Covid-19 ha ritardato l’inizio delle operazioni. Attualmente l’inizio del Summer Grand Prix maschile, ovvero il massimo circuito su plastica, è fissato per il weekend del 22 e 23 agosto a Wisla, in Polonia. Gli organizzatori sono tuttavia intenzionati a disputare l’evento in presenza di pubblico (seppur contingentato), di conseguenza non si esclude un rinvio della tappa polacca al 19 e al 20 settembre. Se così dovesse essere, allora il Grand Prix dovrebbe cominciare in Kazakistan, il 5 e 6 settembre. Cionondimeno non è ancora chiaro se la tappa in Asia centrale potrà andare in scena (non a causa del Coronavirus, bensì per questioni di carattere organizzativo). La Fis deciderà entro il 6 luglio quando collocare Wisla e se mandare in scena l’appuntamento kazako.

Non sono invece considerate in pericolo la tappa russa di Chaikovsky (12-13 settembre), quella austriaca di Hinzenbach (27 settembre) e quella tedesca di Klingenthal (3 ottobre). Le donne invece dovrebbero cominciare nella giornata di Ferragosto a Frenstat (Repubblica Ceca), proseguendo quindi il loro cammino in Kazakistan (se si gareggerà), a Chaikovsky e infine a Klingenthal.

