Rugby, Pro 14: Treviso ancora non si può allenare

In campo sì, con contatto no. La Benetton Treviso è tornata a Monigo, ma gli allenamenti non sono ancora completi e, al momento, non è chiaro quando i biancoverdi potranno realmente allenarsi in vista del finale di stagione. Una situazione simile a quella delle Zebre, ma con l’ulteriore dubbio di capire se seguire le ordinanze regionali o le leggi statali.

Come ha spiegato il presidente Zatta sulle pagine del Gazzettino, infatti, “nessuno si augura di dover fronteggiare casi di contagio, ma non possiamo non avere linee guida precise noi e le Zebre per quanto pertiene il livello di Pro 14. Senza norme e regole abbiamo preferito, per ora, soprassedere al lavorio di contatto, che pure è autorizzato, e attendere il protocollo federale atteso a giorni”. Questo perché, a differenza del calcio, il rugby non si è dato ancora un protocollo apposito.

Ma il problema non è solo legato al Covid-19. C’è anche una questione assicurativa in caso di infortunio che ancora non è stata chiarita. Nel caso di infortuni in allenamento, infatti, va capito se per la compagnia che tutela gli atleti di Treviso faccia aggio la disposizione regionale, che ha autorizzato gli sport di contatto, o il quadro normativo nazionale che ancora non ha autorizzato gli sport di contatto.

Foto: Ettore Griffoni – LPS