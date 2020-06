Rugby, Challenge Cup 2020-2021: cambia la formula, parteciperanno 14 squadre

La Challenge Cup di rugby cambia volto, almeno per la stagione 2020-2021: i tempi stretti per il rinvio delle gare conclusive della stagione in corso obbligano l’EPCR a rivedere la formula della seconda competizione europea per importanza, facendo scendere da 20 a 14 il numero delle partecipanti.

La prima fase durerà solo quattro turni e vedrà le formazioni obbligate ad incontrare squadre di altre nazioni, mentre la classifica sarà unica e comprendente tutti i club partecipanti. Le migliori otto poi parteciperanno agli ottavi, dove incroceranno le formazioni “retrocesse” dalla Champions Cup.

Anche la Champions Cup potrebbe cambiare format nella prossima stagione, passando da 20 a 24 squadre, ricominciando probabilmente nel fine settimana dell’11-13 dicembre. Al momento però non c’è nulla di ufficiale. In Champions Cup non ci saranno italiane, in Challenge Cup al via Zebre e Benetton.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Massimo Carnabuci LPS