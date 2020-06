Remco Evenepoel: “Posso vincere il Giro d’Italia? Lo scopriremo il 25 ottobre…”

A cyclingnews.com ha parlato Remco Evenepoel, ciclista della Deceuninck-QuickStep, che ha affermato di puntare tutto sul Giro d’Italia in questo 2020. Il belga ha detto che soltanto il 25 ottobre, data dell’ultima tappa, si potrà scoprire se sarà stato in grado di vincere il GT italiano.

Così Evenepoel: “Ho intenzione di vincere il Giro d’Italia? Mi piacerebbe, e la mia preparazione consiste nel fare bene al Giro. Spero di poter rispondere di sì alla domanda il 25 ottobre. Se mi sentirò bene, cercherò di lottare per la Maglia Rosa. Potrebbe essere per un giorno, pochi giorni, o forse solo quella dell’ultimo giorno, che sarebbe abbastanza. In ogni caso, ci credo“.

Prosegue il belga: “Spesso lo stress mi dà motivazione e adrenalina, e mi fa sentire la voglia di pedalare più velocemente. Lo stress non influisce mai negativamente su di me, nemmeno durante le gare più importanti, si è visto l’anno scorso. Ad esempio, per una cronometro, devi aspettare tutto il giorno per pedalare per mezz’ora. L’intera giornata è quindi quei 30 minuti circa. Quindi devi essere in grado di gestire la tensione, e questo è uno dei miei punti di forza“.

Foto: Romeo Deganello