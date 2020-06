Rally, il Mondiale 2020 potrebbe avere solamente altre 4 gare in calendario

Come si svilupperà la seconda parte del Mondiale Rally 2020? La domanda è importante dato che tra rinvii, cancellazioni e dubbi di ogni sorta, siamo ormai arrivati al mese di luglio. Dopo le gare di Montecarlo, Svezia e Messico già disputate ad inizio anno, i promotori del WRC e FIA stanno lavorando per preparare la fase conclusiva del calendario, dopo la sospensione per colpa dell’emergenza sanitaria globale. Le incognite sono numerose, come le Nazioni che si sono proposte per fare parte del programma. Nelle ultime settimane l’idea per risolvere la questione sembrava accorpare le gare ERC al WRC ma, dopo il forfait del Rally Liepaja, che rimarrà gara esclusiva dell’ERC, la lista di gare disponibili si assottiglia.

Yves Matton, responsabile di Rally-FIA, ha spiegato: “Con tutta probabilità il Mondiale Rally 2020 sarà composto da non più di sette gare. Questo vuol dire che, considerando le tre corse già andate in archivio, da agosto a novembre ci sarebbe spazio solamente per altre quattro gare. La prospettiva più realistica dunque è assistere ad un calendario da sette eventi e siamo vicini a realizzarlo. Sicuramente ci sono molti punti interrogativi, ma ho visto un grande impegno da parte degli organizzatori per fare tutto il possibile per partecipare al Mondiale”.

Quali dovrebbero essere, dunque, le prove che saranno inserite nel calendario del Mondiale WRC 2020? Potrebbero essere, secondo indiscrezioni riportate da motorsport.com: Estonia, Turchia, Ypres e Italia. Non va dimenticato, tuttavia, il caso del Rally del Giappone che per il momento è rimasto in calendario senza subire né rinvii, né tantomeno cancellazioni. Nei prossimi giorni capiremo come FIA e WRC dipaneranno la matassa per vedere finalmente il programma completo del Mondiale Rally 2020.

