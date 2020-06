Pattinaggio artistico, ufficiale: Alysa Liu cambia guida tecnica: “Non vedo l’ora di cominciare a lavorare”

É tutto vero. Alysa Liu, atleta di punta della Nazionale statunitense di pattinaggio artistico, ha ufficialmente lasciato la sua storica allenatrice Laura Lipetsky per approdare nel team guidato dal canadese Lee Barkell. L’ufficialità della notizia, anticipata dal portale The Skating Union, è arrivata tramite un comunicato diramato dalla Federazione americana nella notte tra il 22 e il 23 giugno.

L’atleta continuerà ad allenarsi a Oakland, in California, con la collaborazione della coreografa di fiducia Lori Nichol e con l’italiano Massimo Scali. “Non vedo l’ora di lavorare con tutti i miei allenatori anche se alcuni di loro si trovano in diverse parti del mondo. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare la mia ex allenatrice Laura Lipetsky per tutto quello che ha fatto per me dall’inizio della mia carriera. Ci siamo impegnate a stretto contatto e lei mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi”. Ha detto Liu in una brevissima dichiarazione.

La nativa di Clovis per la stagione 2020-2021 gareggerà nuovamente e per l’ultima volta in campo Junior – dove ha conquistato lo scorso anno la seconda posizione alle Finali Grand Prix di Torino e la medaglia di bronzo ai Mondiali di Tallinn (Estonia) – per ciò che concerne le competizioni internazionali. Con il nuovo gruppo di lavoro la pattinatrice cercherà certamente di migliorare alcune peculiarità tecniche dei suoi elementi che, seppur di alto livello (vedi il triplo axel e il quadruplo lutz), risultano eseguiti ancora in maniera precaria.

Foto: International Skating Union (Figure Skating, free editorial use)