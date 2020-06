Parma-Inter: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Domenica 28 giugno, alle ore 21.45, andrà in scena al Tardini il match valido per il 28° turno della Serie A di calcio 2019-2020 tra Parma e Inter. Una sfida importante per entrambe le formazioni, che cercheranno il risultato pieno per i propri obiettivi.

Gli emiliani, attualmente settimini in graduatoria con gli stessi punti del Milan, sognano la qualificazione in Europa League, e vorranno giocare un brutto scherzo ai nerazzurri. La Beneamata è reduce dal doloroso pareggio in casa contro il Sassuolo (3-3). Un risultato che ha portato a -8 il distacco dalla Juventus capolista, vittoriosa sul rettangolo verde del Dall’Ara a Bologna. La compagine meneghina ha peccato in termini di concretezza, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive. Dal canto loro i ducali, vittoriosi 4-1 sul campo del Genoa, vogliono dare continuità ai propri risultati, spinti da una condizione fisica che sembra essere all’altezza della situazione.

Conte dovrà fare a meno di Skriniar (squalificato) e punterà sull’esperienza di Godin in difesa, per il resto dovrebbe essere confermato l’undici dell’ultima sfida del Meazza, tenendo conto che Brozovic potrebbe essere disponibile per un impiego nel secondo tempo. L’ex tecnico di Juventus e di Chelsea dovrebbe, quindi, riproporre il solito 3-4-1-2 con Godin, de Vrij e Bastoni a difendere Handanovic. Barella e Gagliardini in regia con Candreva e Young sulle fasce. Inamovibile in avanti il trio Eriksen, Lukaku, Martinez. Il Parma di D’Aversa dovrebbe rispondere con il collaudato 4-3-3 e il tridente offensivo formato da Kulusevski, Cornelius e da Karamoh.

Domenica 28 giugno, alle ore 21.45, andrà in scena al Tardini il match valido per il 28° turno della Serie A di calcio 2019-2020 tra Parma e Inter. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky) e dal canale Sky Sport (255), live streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER, SERIA A 2020

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Karamoh. All.: D’Aversa.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte

Domenica 28 giugno

Ore 21.45: Parma vs Inter – Stadio Tardini

COME VEDERE PARMA-INTER IN TV

