Pallanuoto femminile, Laura Barzon va a Catania, Sofia Giustini alla SIS Roma

Il campionato della Serie A1 di pallanuoto femminile è stato definitivamente chiuso e 9 delle 10 squadre al via di questa stagione saranno ai nastri di partenza anche nella prossima, in quanto Rapallo ha optato per l’autoretrocessione: in attesa dell’eventuale ripescaggio, si registrano intanto i primi colpi di mercato mercato.

Dopo il primo colpo battuto da Trieste, dove è arrivata Virginia Boero, prelevata dal Como, in A2, rispondono sia la SIS Roma, che proprio dall’autoretrocesso Rapallo preleva la millennial Sofia Giustini, sia l’Orizzonte Catania, che si rinforza con l’arrivo dal Sabadell di Laura Barzon, ex Padova.

In uscita tante straniere hanno salutato l’Italia, con la statunitense Rachel Taraina Whitelegge che ha lasciato in fretta e furia Bogliasco allo scoppio della pandemia nel nostro Paese, mentre Milano ha deciso di non rinnovare il contratto alla serba Nada Mandic. Perde i pezzi la Florentia, costretta al ridimensionamento: al passo d’addio la neerlandese Tina ten Broek, la magiara Berta Farago, oltre a Giorgia Grazia Amedeo e, causa Erasmus, Alice Mandelli.

MERCATO SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

L’EKIPE ORIZZONTE

Acquisti

Laura Barzon

Cessioni

–

CS PLEBISCITO PD

Acquisti

–

Cessioni

–

SIS ROMA

Acquisti

Sofia Giustini

Cessioni

Silvia Motta

Chiara Tori

Shae Chantal Fournier

CSS VERONA

Acquisti

–

Cessioni

–

KALLY MILANO

Acquisti

–

Cessioni

Nada Mandic

RAPALLO PN (autoretrocesso)

Acquisti

–

Cessioni

Sofia Giustini

RN FLORENTIA

Acquisti

–

Cessioni

Tina ten Broek

Berta Farago

Giorgia Grazia Amedeo

Alice Mandelli

Claudia Rorandelli

BOGLIASCO 1951

Acquisti

–

Cessioni

Rachel Taraina Whitelegge

PN TRIESTE

Acquisti

Virginia Boero

Cessioni

Margherita Favero

Sara Guadagnin

Polina Kempf

VELA NUOTO ANCONA

Acquisti

–

Cessioni

–

Foto: Luigi Mariani LPS