Pallamano, Serie A femminile 2020: a Leno torna dopo un anno la mancina Sara Stankovski

Il campionato della Serie A di pallamano femminile è terminato anticipatamente a causa dell’emergenza coronavirus, ma le società si stanno muovendo sul mercato, con un colpo importante è che stato messo a segno dal Leno, che dopo una stagione ritroverà Sara Stankovski.

La mancina, alta 1.78 metri, è reduce dall’esperienza di un anno al MTS Zory, nel campionato polacco, suo paese di provenienza. Ora il ritorno del terzino destro nella cittadina lombarda, e nella formazione giallo-blu, che arricchisce la propria rosa con una giocatrice molto prolifica in fase realizzativa, ma anche valida in fase difensiva, e in una posizione assai delicata.

Foto: FIGH