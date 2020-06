LIVE Pagelle Juventus-Lecce, voti Serie A in DIRETTA

PAGELLE LIVE JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (4-3-3)

Szczesny 6: confermato titolare in campionato dopo la trasferta di Bologna, il polacco si fa trovare pronto in un paio d’occasioni senza aver bisogno di effettuare degli interventi di rilievo..

Cuadrado 5.5: molto aggressivo fin da subito nel ruolo di terzino destro ultra-offensivo per creare superiorità numerica sulla fascia negli ultimi 30 metri, fa più fatica come di consueto in fase difensiva con qualche sbavatura di troppo nel primo tempo.

Bonucci 6.5: si rende sempre utile grazie alle sue fantastiche qualità tecniche nella fase di costruzione di gioco dal basso, innescando spesso e volentieri gli esterni e gli attaccanti con i suoi proverbiali lanci millimetrici. Ha una buona chance per sbloccare il risultato ad inizio ripresa con un colpo di testa troppo centrale sugli sviluppi di un corner.

De Ligt 5.5: commette subito un errore dopo 4 minuti concedendo una chiara occasione da gol al Lecce in ripartenza. In seguito si fa vedere spesso e volentieri in area di rigore avversaria sui calci piazzati per sfruttare le sue qualità nel gioco aereo.

Matuidi 5.5: Sarri punta su di lui per la seconda volta nel ruolo di terzino sinistro a causa delle varie assenze, il francese fornisce una prestazione solida e senza errori particolari in fase difensiva ma è troppo falloso ed impreciso quando si propone in attacco.

Bentancur 6.5: avvio di partita senza grandi acuti come il resto della squadra, non riesce a combinare con qualità e rapidità con Pjanic a metà campo. Alla mezz’ora approfitta dell’errore di Lucioni per prendere palla e “guadagnarsi” l’espulsione del difensore avversario. Si fa ammonire al 38′ con un pizzico di ingenuità, ma è il più costante ed affidabile dei suoi nella linea mediana

Pjanic 6: da un suo appoggio sbagliato nasce la prima grande occasione del Lecce in contropiede dopo 4 minuti, complessivamente non brilla in entrambe le fasi fino all’espulsione di Lucioni. In superiorità numerica e con più spazio, il bosniaco sale in cattedra gestendo con grande qualità il possesso palla bianconero.

Rabiot 6: sembra in crescita dal punto di vista atletico, anche se non riesce ancora a sovrastare i suoi avversari a centrocampo con la sua forza fisica. È suo l’unico tiro parato da Gabriel nel primo tempo, ma non si rende mai pericoloso con gli inserimenti senza palla.

Bernardeschi 5: disponibile e diligente sulla fascia destra aiutando la squadra in difesa nei momenti di difficoltà, fa fatica a saltare l’uomo e a rendersi pericoloso in fase offensiva almeno ad inizio match. Allo scadere del primo tempo sfiora il gol del vantaggio non trovando la porta da posizione estremamente favorevole su assist di Ronaldo.

Dybala 6: molto preciso su calcio piazzato con un cross molto insidioso per la retroguardia pugliese, non brilla particolarmente nel ruolo di prima punta centrale. Mette a disposizione di Ronaldo un pallone perfetto da corner, ma il portoghese sbaglia clamorosamente.

Cristiano Ronaldo 5: non si accende in avvio di partita anche a causa delle difficoltà del resto della squadra ad imporre il proprio gioco con continuità. Sale di colpi col passare dei minuti con un tentativo di rovesciata (mal eseguito) e con una bella iniziativa personale, poi si mangia un gol praticamente già fatto sparando alto di testa a pochi passi dalla porta difesa da Gabriel.

All. Sarri 5.5: Juventus troppo macchinosa ed imprecisa nel primo tempo, l’espulsione di Lucioni mette la partita sui binari giusti per la Vecchia Signora.

LECCE (3-5-1-1)

Gabriel 6: non si sporca sostanzialmente mai i guantoni nel primo tempo anche a causa dell’imprecisione degli attaccanti della Juve in zona gol. Attento sul colpo di testa ravvicinato ma centrale di Bonucci.

Donati 6: prestazione molto solida in aiuto dei compagni di reparto in marcatura su Ronaldo e Dybala fino al momento dell’espulsione di Lucioni, poi soffre maledettamente insieme al resto della squadra.

Lucioni 4.5: fin da subito attento e concentrato, non butta mai palla in uscita prendendosi forse qualche rischio di troppo. La sua disattenzione (controllo sbagliato) e la conseguente espulsione diretta (fallo da ultimo uomo su Bentancur) alla mezz’ora rischia di costare la partita al Lecce.

Paz 6: tiene botta come il resto della retroguardia salentina, la mossa a sorpresa di Liverani sembra funzionare al meglio almeno in una prima fase.

Rispoli 6: subito molto pericoloso con un bellissimo inserimento sulla fascia destra, ma la sua conclusione finisce di poco sopra la traversa. Va ancora al tiro successivamente con meno convinzione e forza per provare ad impensierire il portiere juventino. Si perde clamorosamente Ronaldo sul corner, viene graziato dall’errore del portoghese.

Mancosu 6: ottimo lavoro ad inizio partita a centrocampo in entrambe le fasi, sporca i guantoni di Szczesny con un tiro potente ma centrale.

Tachtsidis 6: avvio di match molto incoraggiante, è il regista della maggior parte delle azioni offensive del Lecce senza sfigurare nel confronto diretto con Pjanic. Prova anche a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza potente ma impreciso.

Petriccione 6.5: forse il migliore dei suoi a centrocampo, corre moltissimo e si fa vedere anche davanti con alcuni inserimenti improvvisi nelle ripartenze. Sostituito all’intervallo da Liverani per ragioni tattiche in seguito all’espulsione di Lucioni. Dal 46′ Rossettini 6

Vera 6: riesce a limitare Cuadrado e Bernardeschi sulla sua fascia nell’uno contro uno, anche se rischia spesso di farsi superare alle spalle provando a tenere alta la linea difensiva.

Shakhov 6.5: fa un’ottima figura nella prima mezz’ora come il resto della formazione pugliese, aiuta spesso e volentieri Falco in attacco con alcune combinazioni interessanti dando il suo contributo anche in pressing sui portatori di palla avversari.

Falco 6: unico vero riferimento offensivo per i salentini a causa dell’assenza dal primo minuto di Babacar, si profila una serata molto difficile contro Bonucci e De Ligt ma il calciatore pugliese spazia su tutto il fronte d’attacco aiutando i suoi con buona qualità.

All. Liverani 6.5: prima mezz’ora molto gagliarda e convincente da parte del Lecce, che mette realmente in difficoltà la capolista prima di pagare inevitabilmente dazio in inferiorità numerica dopo il rosso a Lucioni.

