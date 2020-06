NBA, con Jabari Parker e Alex Len salgono a 6 i casi di positività al coronavirus

Dopo Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Malcolm Brogdon degli Indiana Pacers, e due giocatori non specificati dei Phoenix Suns, prosegue lo stillicidio di contagiati per il coronavirus a livello di NBA. Nelle ultime ore si sono aggiunti a questa lista anche Jabari Parker e Alex Len dei Sacramento Kings. La franchigia californiana ha infatti confermato l’esito dei test e ha rivelato l’identità dei due giocatori risultati positivi al COVID-19.

Jabari Parker, seconda scelta assoluta nel Draft 2014, ha spiegato che: “Alcuni giorni fa sono risultato positivo e immediatamente sono andato in quarantena a Chicago, dove rimarrò. Sto procedendo con il recupero e mi sento bene. Guardo al futuro con ottimismo e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni ad Orlando per concludere assieme a loro questa stagione”.

Statement from Jabari Parker: pic.twitter.com/fn0WncpLi8 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 24, 2020

Nel comunicato dei Sacramento Kings racconta ciò che sta vivendo anche Alex Len. L’ucraino classe 1993 spiega che: “Voglio ringraziare la franchigia per l’attenzione che mi sta dando e la NBA per aver messo in atto questi protocolli che mi permetteranno di tornare a breve. Appena ho avuto la notizia della positività mi sono subito auto-isolato e ora non devo fare altro che attendere per riunirmi ai miei compagni per il finale del campionato”.

I Sacramento Kings saranno ad Orlando nelle 22 squadre che prenderanno parte all’ultima parte di stagione, anche se il record di 28 vinte e 36 perse non regala troppe chance di raggiungere la post-season. Jabari Parker, ironia della sorte, ha giocato solamente una gara con i Kings, dato che era stato acquisito dai californiani dagli Atlanta Hawks nel mese di febbraio. Per quanto riguarda Alex Len, anche l’ucraino era appena sbarcato a Sacramento prima del lock-down, dopo aver salutato a sua volta la formazione della Georgia.

