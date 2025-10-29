NBA, i risultati della notte (29 ottobre): vince ancora Oklahoma, bene anche Bucks e Warriors

L’inizio di stagione dell’NBA non si ferma e l’impegno giornaliero continua con gli appuntamenti della notte italiana. Oggi dieci squadre sono scese in campo, andiamo a scoprire i risultati delle cinque partite disputate.

Partiamo da quella che è stata la partita più equilibrata della serata risolta solo all’overtime. I Washington Wizards (1-3) hanno ceduto alla distanza ai Philadelphia 76ers (4-0) che continuano la loro striscia di vittorie. I 76ers sono stati autori di una rimonta incredibile nell’ultimo quarto, con ben 32 punti messi a referto contro i 16 degli avversari. Nel supplementare poi la squadra di Philadelphia ha vinto il match per 134-139, con l’apporto di un Tyrese Maxey da 39 punti e 10 assist.

Continuano a vincere anche i Miami Heat (3-1) che sconfiggono ampiamente Charlotte Hornets (2-2) per 144-117. Partita indirizzata con un secondo quarto brillante giocato dalla squadra di Spoelstra che poi ha dilagato nel finale. Top scorer del match il messicano Jaime Jaquez Jr con 28 punti, seguito da Bam Adebayo con 26. Simone Fontecchio supera nuovamente la doppia cifra mettendo a referto 10 punti.

Si riscattano anche i Milwaukee Bucks (3-1) che, dopo la sconfitta con i CAVS, tornano a vincere in casa battendo i New York Knicks (2-2) per 121-111. Match molto equilibrato con i Knicks che hanno fatto la differenza nel secondo parziale ma sono stati rimontati e poi sorpassati dai Bucks nella ripresa. Protagonista assoluto Giannis Antetokounmpo con 37 punti, ai Knicks non bastano i 36 di Jalen Brunson e la doppia doppia di Mikal Bridges (24 punti e 11 rimbalzi).

Fanno cinque vittorie su cinque gli Oklahoma City Thunder (5-0) che si mettono subito in testa ad Ovest. In casa, OKC ha battuto i Sacramento Kings (1-3) al termine di un match più equilibrato del previsto concluso con il punteggio di 107-101. In grande spolvero Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti. I Kings cedono solo nel finale, inutili i 23 di Zach Lavine ed i 19 di Demare DeRozan.

Nell’ultimo match in programma i Golden State Warriors (4-1) hanno battuto 98-79 al Chase Chanter i Los Angeles Clippers (2-2). Partita a due facce nelle prime due frazioni con la rimonta dei Clippers. Nella ripresa però gli Warriors hanno espresso tutto il loro potenziale offensivo con Jimmy Butler (21 punti) e Steph Curry (19 punti). Ai Clippers non bastano uno James Harden da 20 punti e Kawhi Leonard da 18.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

WAsghington Wizards-Philadelphia 76ers 134-139

Miami Heat-Charlotte Hornets 144-117

Milwaukee Bucks-New York Knicks 121-111

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 107-101

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 98-79