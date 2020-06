NASCAR Xfinity Series 2020, Chase Briscoe si impone con forza a Pocono

Vittoria più che meritata per Chase Briscoe, primo sotto la bandiera a scacchi del Pocono Raceway. Durante il dodicesimo atto della NASCAR Xfinity Series, il #98 dello Stewart-Haas Racing sigla il quarto acuto del campionato dopo una splendida battaglia con Ross Chastain.

L’evento è iniziato nei peggiori dei modi per Brandon Jones. Il vincitore, qualche ora fa, della corsa riservata alla NASCAR Truck Series, è finito a muro all’uscita della prima curva ed ha innescato la prima caution di giornata. Dopo l’incidente del #19 del gruppo, la giornata del Joe Gibbs Racing è continuata nel peggiore dei modi. Harrison Burton, primo in due occasioni in questo 2020, ha concluso la prova contro il muro di curva 1, un incidente che ha portato ad una nuova ‘pausa’ ed alla prima bandiera rossa. Dopo quasi 30 minuti di stop, Austin Cindric, #22 di casa Penske, ha siglato la Stage 1 davanti a Ross Chastain (Kaulig Racing) ed a Justin Allgaier (Jr. Motorsport). La seconda parte della corsa è stata decisamente più tranquilla dei primi 20 giri. Cindric non ha avuto rivali ed ha potuto imporre il suo ritmo dal primo all’ultimo giro. La Top3 è rimasta la medesima del primo segmento di gara.

Alla ripartenza, a 46 giri dalla fine, Ross Chastain ha preso le redini del gruppo. Il nativo dello Stato della Florida ha approfittato della sosta ai box dopo la seconda Stage per beffare Cindric. Un colpo di scena dell’evento è arrivato nel corso del 13°giro della Finale Stage. Myatt Snider, pilota #21 de Richard Childress Racing, ha innescato una clamorosa carambola all’uscita di curva 1. Quest’ultimo ha spinto in testacoda Noah Gragson, #9, che a sua volta ha coinvolto Daniel Hemric, Carson Ware, Austin Cindric e Ryan Sieg. Un vero peccato per Cindric, assoluto protagonista di oggi, Ricordiamo che l’alfiere di casa Penske cerca la prima vittoria della vita su un ovale, un risultato che anche oggi non è arrivato.

A 33 giri dalla conclusione la corsa è ripresa con Chase Briscoe al comando. Il #98 di casa Haas, tre volte primo in questo campionato prima di oggi, ha preso il comando nel ‘Triangolo difficile’. Tutto sembrava sotto controllo per il giovane pilota Ford che, a 22 giri dalla fine, ha perso l’auto in curva 2 per via di un problema ad una ruota. Chase non si è dato per vinto e dopo una sosta ai box ha iniziato la propria caccia al nuovo leader Chastain. L’alfiere del Kaulig ha iniziato una bellissima lotta contro Briscoe. I due si sono più volti scambiati le posizioni di vertice prima di una nuova caution per via dell’incidente di Chad Finchum.

La nona caution di giornata ha portato la corsa all’overtime, l’allungamento di due giri della competizione in caso di ingresso della Safety Car prima che il leader della corsa inizi l’ultimo giro. Chastain ha preso il comando in curva uno su Briscoe che, dopo aver preso la scia nel secondo dei tre rettilinei del ‘Tricky Triangle’, ha ridato il favore all’avversario con un piccola toccata che ha scomposto il rivale. Chastain ha perso in quella situazione quei pochi centesimi che sono risultati fatali per mantenere la prima piazza.

Allgair, Seig e Brett Moffitt completano la Top 5 di una prova che ha stabilito il nuovo record di ‘caution’. La SC è stata inserita per ben nove volte, un primato mai raggiunto nell’ovale che sorge nella cittadina di Long Pond (Pennsylvania). Tra sette giorni si torna in pista ad Indianapolis per il primo stradale del 2020.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES A POCONO

Chase Briscoe (Ford) Ross Chastain (Chevrolet) Justin Allgaier (Chevrolet) Ryan Seig (Chevrolet) Brett Moffitt (Chevrolet)

Foto: LaPresse