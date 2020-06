NASCAR Cup Series, Ryan Blaney vince per 7 millesimi a Talladega!

Ryan Blaney trionfa per la prima volta in questo 2020 a Talladega (Alabama) e coglie il quinto acuto in carriera. Il pilota di Penske ha vinto la Geico 500 al termine di un ultimo giro pazzesco. Vittoria meritata per l’americano che, dopo i tanti podi raccolti fino ad ora, può finalmente festeggiare. La Mustang #12 ha messo in bacheca l’evento con un gap di 7 millesimi su Stenhouse, lo stesso distacco con cui lo stesso Blaney vinse la competizione di Talladega dello scorso autunno.

Con un giorno di ritardo sul programma originale e dopo un momento di unione della NASCAR nella lotta al razzismo, lo spettacolo al Talladega Superspeedway è iniziato. Martin Truex Jr, #19 del Joe Gibbs Racing, ha gestito la pole-position nei primi passaggi. Il campione del 2017 della serie ha ceduto il passo a Denny Hamlin (Gibbs), scavalcato al nono giro da Joey Logano #22 (Penske). Dopo la competition caution del giro 25, la neutralizzazione inserita a tavolino durante la prima Stage, il #22 di casa Penske ha intrapreso una bella lotta con Kyle Busch (Gibbs) per la prima posizione, Mentre la pioggia si avvicinava minacciosamente all’ovale più lungo del campionato, la lotta per la prima Stage è entrata nel vivo. Ryan Blaney, Brad Keselowski e Joey Logano, i tre alfieri di Penske, hanno iniziato a giocare di squadra contro Busch. Tyler Reddick, numero #8 del Richard Childrenss Racing, ha approfittato di un perfetto gioco di scie per prendersi il comando della prova e beffare le Mustang di Penske dopo 57 dei 60 giri previsti.

Come nella giornata di ieri, la pioggia è tornata in Alabama ed ha causato la prima bandiera rossa di giornata a due giri dalla fine della Stage. Con la sospensione Reddick ha potuto festeggiare la prima vittoria di un ‘traguardo volante’ in una prova della Cup Series, nell’attesa del restart.

Dopo oltre un ora di pausa, la Stage 2 è ripartita nuovamente sotto l’insegna del Team Penske. Il terzetto dei piloti del ‘Capitano’ ha iniziato alla grande la seconda fase della corsa. Passato il giro 94, il traguardo che determina l’ufficialità della corsa, è arrivata la quarta neutralizzazione di giornata per via dell’incidente di John Hunter Nemechek #38. La seconda frazione è ripresa con una splendida lotta al vertice tra il trio di Roger Penske ed il duo composto da Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing) e Kyle Busch. Lo spettacolo per il primo posto è durato per oltre 20 passaggi prima dell’esposizione, a meno di 10 giri dalla fine della Stage 2, di una nuova caution per detriti. Alla ripartenza, con solo due giri da svolgere, Stenhouse ha approfittato di un importante spinta di Kyle Busch per vincere la seconda frazione della Geico 500 per un nulla su Blaney. Ky. Busch, Keselowski e Christopher Bell (Leavine Family Racing) hanno chiuso la Top5.

La Final Stage si è aperta con il secondo incidente di giornata. Chase Elliott, #9 di casa Hendrick a segno per due volte in questo 2020, ha perso ogni occasione di vittoria con un contatto per un contatto a muro dopo essere stato spinto fuori da Brad Keselowski. Grazie ad un perfetto gioco di scie, Stenhouse Jr è tornato al comando della competizione prima dell’incidente di Brennan Poole. William Byron, numero #24 dell’Hendrick Motorsport, è salito in vetta al gruppo prima di un nuovo contrattacco da Stenhouse e da Logano.

Reddick, due volte campione della NASCAR Xfinity Series, primo durante il primo segmento della corsa, è salito di colpi negli ultimi 20 passaggi e con la linea interna ha ripreso le redini del gruppo. Grazie all’ottima spinta (bump) da parte di Stenhouse Jr, Ryan Blaney è diventato il nuovo leader prima di una nuova Safety Car. Kevin Harvick (Haas) ha spinto a muro Jimmie Johnson (Hendrick), secondo al momento dell’incidente.

La corsa si è prolungata all’overtime, il prolungamento di due giri della competizione in caso in cui una caution scatti prima che il leader inizi l’ultimo giro. Blaney, spinto da Chris Buescher, ha preso un discreto gap prima dell’inizio della tornata conclusiva. Il #12 di Penske ha dovuto gestire gli attacchi di Harvick, Aric Almirola ed Erik Jones che da curva 4 alla bandiera a scacchi hanno messo in discussione il primato.

In volata su Stenhouse il pilota di Penske ha colto il successo, il secondo in carriera in Alabama dopo la splendida impresa di qualche mese fa. Con la vittoria di oggi un nuovo pilota entra di diritto nei 16 che comporranno lo schieramento dei NASCAR Playoffs 2020.

Sabato e domenica sono in programma le prove della Cup Series a Pocono.

CLASSIFICA FINALE GEICO 500 A TALLADEGA

Ryan Blaney (Ford) Ricky Stenhouse (Chevrolet) Aric Almirola (Ford) Denny Hamlin (Toyota) Erik Jones (Toyota)

Foto: LaPresse