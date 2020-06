NASCAR Cup Series, Kevin Harvick vince per la prima volta in carriera a Pocono!

Kevin Harvick vince per la prima volta in carriera a Pocono nella NASCAR Cup Series. Il #4 dello Stewart-Haas Racing mette in bacheca il terzo sigillo di questo 2020 dopo gli acuti di Atlanta e Darlington. Harvick spezza una sorta di maledizione che per cinque volte lo ha visto arrivare secondo.

Aric Almirola ha iniziato alla grande la corsa, la prima delle due corse di Pocono. Il #10 di casa Haas, vincitore del sorteggio che determina la griglia di partenza durante questo periodo di emergenza sanitaria, ha iniziato al meglio l’evento che ha subito un lieve ritardo per via della pioggia, presente per tutta la mattinata sul tracciato di Long Pond. Nonostante il dominio imposto nella prima fase dela gara, Armirola ha chiuso al secondo posto la prima Stage, vinta da Joey Logano #22 (Penske).

Nel secondo segmento della corsa la musica è cambiata ed è stato il #10 del gruppo ad avere la meglio su Logano. In una fazione poco emozionate, Martin Truex Jr (Gibbs), Ryan Blaney (Penske) e Matt DiBenedetto (Woods Brothers) hanno completato la Top5.

La strategia l’ha fatta da padrona durante l’ultimo terzo della corsa. Almirola ed i primi della corsa hanno deciso di fermarsi ai box, una strategia non condivisa da alcuni outsider che hanno optato per restare in pista ed aspettare un’eventuale Safety Car. Senza l’ingresso della vettura di sicurezza, anche gli inseguitori hanno dovuto affrontare l’ultima sosta di giornata. Kevin Harvick #4 ha approfittato della situazione per balzare in vetta su Denny Hamlin #11 (Gibbs). Il #11 del gruppo ha iniziato a macinare giri veloci in sequenza che gli hanno permesso di avvicinarsi minacciosamente al leader della corsa. Grazie ad un doppiaggio, Hamlin ha attaccato il rivale che, con un penultimo giro perfetto, non ha mollato il primo posto.

Almirola, Christopher Bell (Leavine Family Racing) e Kyle Busch (Gibbs) completano la Top5 della prima delle due corse organizzate nel ‘Tricky Triangle’. Domani sera è prevista una nuova corsa a Pocono, 10 giri più lunga di quella odierna. Ricordiamo che l’ordine di partenza di domani è determinato dall’inversione dei primi 20 della corsa di oggi.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES A POCONO (RACE 1)

Kevin Harvick (Ford) Denny Hamlin (Toyota) Aric Almirola (Ford) Christopher Bell (Toyota) Kyle Busch (Toyota)

