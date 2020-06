NASCAR Cup Series, Denny Hamlin sigla il successo a Pocono!

Denny Hamlin vince la seconda prova del primo doubleheader della storia della NASCAR Cup Series, in programma al Pocono Raceway di Long Pond. Il #11 di casa Gibbs Racing mette in bacheca il quarto acuto del 2020, il sesto della sua carriera nel “Tricky Triangle”.

Dopo oltre un ora di ritardo a causa del rischio di fulmini, il quindicesimo appuntamento del campionato. Kurt Busch, alfiere #1 di casa Ganassi, ha iniziato ha approfittato dalla partenza dalla prima fila per balzare subito al comando su Austin Dillon #3 (Richard Childrens Racing). Dopo soli 5 giri compiuti dei 140 previsti, la pioggia è arrivata in curva 3 ed ha costretto gli organizzatori ad inserire la prima caution di giornata.

Dopo oltre un ora di pausa, la NASCAR ha ripreso la seconda corsa del week-end di Long Pond. La prima ‘vittima’ dell’impianto di Pocono è stato Michael McDowell. La vettura #34 del Front Row Motorsports è finita violentemente a muro in curva 2 ed ha causato la seconda neutralizzazione della corsa. Poco prima della fine sella prima frazione, alcuni piloti hanno deciso di optare per una strategia alternativa con una sosta anticipata. Kurt Busch ha siglato la prima Stage in questo 2020, dominando tutti i giri previsti. Al secondo posto si è piazzato Ryan Blaney (Penske) davanti a Christopher Bell (Leavine Family Racing ), Kevin Harvick (Haas) e Matt DiBenedetto (Woods Brothers Racing).

Ryan Blaney, fresco vincitore della Geico 500 di Talladega (Alabama), ha iniziato nel migliore dei modi la Stage 2. L’alfiere di Penske ha preso il comando in T2 con un bellissimo sorpasso all’interno ai danni di Kurt Busch. Il primo ritiro importante di giornata è arrivato al 39°giro. Bell, protagonista assoluto nei due giorni di corsa, ha sbattuto contro il muro all’uscita di curva 2. Un errore che ha vanificato un’ottima prima Stage. A metà della seconda Stage la strategia ha giocato un ruolo fondamentale nell’andamento della competizione. Al giro 76 tutto è nuovamente cambiato per un nuovo colpo di scena. Kyle Busch, dopo un contatto con Blaney, è finito a muro all’uscita di curva 2 dopo aver dato spettacolo durante la prima parte della seconda parte di gara. Brad Keselowski (Penske) ha approfittato del negativo restart di Almirola (Haas) per prendere un minimo di gap e siglare la seconda frazione. Ryan Newman ( Roush Fenway Racing), Martin Truex Jr (Gibbs) e Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty).

Con una perfetta ripartenza, Kurt Busch e Chase Elliott (Hendrick) hanno preso le prime due posizioni. A meno di 50 giri dalla fine la gara si è trasformata in una corsa contro il tempo per finire il tutto prima del calare del sole. Ricordiamo infatti che il Pocono Raceway non ha l’impianto di luci artificiali e quindi non è possibile protrarre le corse dopo un certo orario. Come accaduto durante la gara 1 di ieri sera, Kevin Harvick ha preso il comando delle operazioni a meno di 40 passaggi dalla fine. Il #4 di casa Haas, ha preso in mano la situazione davanti a Denny Hamlin #11 (Gibbs). I protagonisti della prova del sabato si sono poi scambiati i ruoli per gli ultimi giri. Hamlin ha preso il comando della corsa ed ha dovuto respingere, seppur a distanza, il ritorno di Harvick. Il campione in carica della Daytona 500 riporta la Toyota Camry #11 nella victory lane davanti ad Harvick, primo ieri. Terzo posto finale per Brad Keselowski (Penske), seguito da Stenhouse Jr e da Chase Elliott.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES A POCONO (RACE 2)

Denny Hamlin (Toyota) Kevin Harvick (Ford) Brad Keselowski (Ford) Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) Chase Elliott (Chevrolet)

Foto: LaPresse